Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева

Умер Яковлев из "Иванушек" Убийц Немцова признали виновными ММКФ Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
партнеры
Четверг 29 июня
Лента новостей
19:47
На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником
19:35
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
19:18
В будущем Земля станет похожа на Сатурн
19:07
Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
19:04
Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности
18:36
Раскрыт секрет идеальной улыбки
18:34
В России хотят на год продлить антисанкции
18:15
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
18:03
Создан работающий без батареи телефон
17:58
"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде
17:32
Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области
17:30
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
17:17
На Москву обрушится невиданный дождь
17:15
На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи
17:04
"Наталья" построит новый участок второго метрокольца
16:57
Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу
16:56
Создана идеальная резиновая женщина для секс-утех
16:52
Смерть Олега Яковлева предсказали карты
16:33
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
16:28
Дочь Ларисы Долиной смирилась со своей судьбой
16:27
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
16:22
Газманов пообещал коньяк украинским экстремистам
16:09
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
15:58
Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
15:52
Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
15:46
В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:30
После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
14:25
Работающих пенсионеров оставили без прибавки
14:17
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
14:15
Врачи запретили Емельяненко драться
14:10
Почему Трамп избегает встречи с Путиным
13:51
Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева
13:50
Яковлева похоронят с Паниным
13:47
Организаторы "Евровидения" резко отчитали Эрнста
13:43
От рыбаков сбежал приглашенный на фотосессию карп
13:40
В Москве объявлен желтый уровень опасности
13:16
Пьяный москвич угнал трактор и протаранил такси
13:16
McDonald’s запустил сервис по доставке еды
13:07
Международная мозаика
13:05
Последняя фотосессия Олега Яковлева
13:04
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
12:45
Новикова рыдает из-за смерти Яковлева
12:44
Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина
12:08
Апполонов шокирован нелепой смертью Яковлева
12:00
Больше всего пенсионеров живет в московском регионе
11:59
Роковое проклятие группы "Иванушки"
11:52
Серебренников сдал экс-директора "Гоголь-центра"
11:51
Сердюкова взяли руководителем в КамАЗ
11:50
Обнаглевший голубь сорвал матч на Уимблдоне
11:38
Поволжье и Урал ждет генеральная уборка
11:29
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
11:27
В России разорился банк из топ-100
11:21
Юный российский спортсмен умер на тренировке
11:19
Что смотреть в кино в выходные
11:15
Надя Ручка не может поверить в смерть Олега Яковлева
10:55
Банки составили черные списки россиян
10:53
Меркель устроила Макрону публичную порку
10:48
iPhone 8 детально показали на видео
10:38
После развода Бондарчук дала шанс Виторгану
10:34
Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить
10:14
Лучшие клипы Олега Яковлева
10:10
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
10:02
В Москве нашли надгробие приближенной Петра I
09:46
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
09:38
Роналду сбежал из России из-за рождения близнецов
09:32
Смартфон загорелся в руках у школьницы
09:24
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев
09:16
Жена Олега Яковлева: Как же я теперь без тебя?
09:10
Единственная выпускница школы покорила Сеть
08:59
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
08:46
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
08:31
В каких регионах россияне живут дольше всего
08:28
Москва подняла на смех "Королеву Елизавету"
08:24
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму
08:07
Центр Москвы перекроют из-за кинофестиваля
22:47
Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом
21:48
Любовный гороскоп на июль
21:28
Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
21:00
Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии (видео)
20:51
Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского
20:24
Бузова решилась на изменение внешности
20:11
Когда наступает "сексуальный расцвет"
19:50
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:36
Казахстан становится новой туристической Меккой
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Как жил "пьяный" мальчик
Здоровье

Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева

Фото: GLOBAL LOOK press
29 июня в результате отека легких на фоне цирроза печени скончался певец Олег Яковлев. Врач-нарколог Яков Маршак ответил на вопросы корреспондента Dni.Ru об особенностях этого тяжкого недуга.

Продолжение: Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
прочитано 1948 раз

"Я не видел этого больного, но лечить воспаление легких у человека, отягощенного циррозом печени, задача очень трудная. Воспаление легких само по себе очень опасное заболевание, но цирроз, безусловно, усложняет процесс..." – сообщил врач.

ПО ТЕМЕ

Жена отказалась хоронить Олега Яковлева

Стала известна причина смерти Олега Яковлева

Как не заболеть гепатитом С?

 Смерть Яковлева из "Иванушек"

Сюжеты Смерть Яковлева из "Иванушек"

Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Почему возникает цирроз печени

Цирроз бывает алкогольный, но это не единственная причина. Очень часто причиной развития этого опасного заболевания становится Гепатит С. 90% больных с циррозом страдают гепатитом. Болезнь скрытая и развивается очень медленно.

"Важно сдавать анализы на антигены и на антитела как минимум два раза в год. Это ответственность каждого человека. Присутствие антигенов означает активный процесс, клетки умирают и выходят в кровь. Наличие антител означает то, что иммунная система борется и выставляет против вируса своих "бойцов". Ну и, конечно, есть симптоматические проявления  – пожелтение. Но болезнь может протекать без появления желтухи и быстро переходить в хроническую форму. Исход всегда один и тот же – цирроз печени", – отметил Маршак.

Главной причиной появления гепатита С является контакт с больным человеком. Заражение также возможно через поврежденную кожу и слизистые. Наиболее опасным фактором передачи является кровь. Но в некоторых случаях, приблизительно у 25% взрослых больных, выявить причину болезни не удается.

К тому же, гепатит С может провоцироваться употреблением высокогликемической пищи. Сладкое, мучное, картошка – могут резко поднимать гликемический индекс. Конечно, есть и фактор наследственной предрасположенности.

Можно ли вылечить гепатит С

"Да. Сейчас есть лечение. Раньше просто подавляли вирус, а сегодня лечат. Алкогольный цирроз тоже лечится, но, конечно, смотря на какой стадии обнаружен. В каждом случае нужен сугубо индивидуальный подход. Важно научить человека жить без алкоголя. Отказаться от него совсем. Печень замечательно регенерируется. При хирургическом вмешательстве отрезают кусок печени – она достаточно быстро восстанавливается. Но если человек продолжает пить – нет никакого смысла в лечении", – констатировал нарколог.

В свою очередь, висцеральный терапевт, преподаватель энергетических практик Наталья Дубинина назвала цирроз печени результатом физического, эмоционального и ментального предела. "Болезни печени появляются, когда человек злится, беспокоится, боится что-то потерять, вместо того, чтобы проявить гибкость, приспособится к новой ситуации. Эти эмоции подавляются, возникает гнев и разочарование. Человек старается быть спокойным, даже когда его что-то или кто-то сильно задевают. Когда процесс длится долго, гнев подавляется внутри тела, человек не разряжается, в душе накапливается горечь и печаль. Поскольку печень координирует многие процессы организма, то ее болезни говорят о том, что человек плохо координирует события в своей жизни: вместо гибкости и приспособления есть осуждение, стремление изменить все ситуации и других людей. Человек должен перестать бунтовать и верить, что жизнь несправедлива, если этого не произойдет, то он сам себя погубит", – заключила эксперт.

Автор: Татьяна Туманова29 июня 2017, 19:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последняя фотосессия Олега Яковлева

567

комментарии

Политика

Меркель жестко унизила Эрдогана
Трамп готовит провокацию против России
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму

Шоу-бизнес

Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Актера Ширвиндта обвинили в краже
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
Лучшие клипы Олега Яковлева
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить

Последнее интервью бывшего участника группы "Иванушки"
Шоу-бизнес

Апполонов шокирован нелепой смертью Яковлева

Артисты пребывают в шоке от печального известия
Общество

На Москву обрушится невиданный дождь

Бурю сравнили со Всемирным потопом
Шоу-бизнес

Стало известно о СПИДе Олега Яковлева

Компетентный источник поделился сенсационной информацией

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru