Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева

29 июня в результате отека легких на фоне цирроза печени скончался певец Олег Яковлев. Врач-нарколог Яков Маршак ответил на вопросы корреспондента Dni.Ru об особенностях этого тяжкого недуга.

"Я не видел этого больного, но лечить воспаление легких у человека, отягощенного циррозом печени, задача очень трудная. Воспаление легких само по себе очень опасное заболевание, но цирроз, безусловно, усложняет процесс..." – сообщил врач.

Почему возникает цирроз печени



Цирроз бывает алкогольный, но это не единственная причина. Очень часто причиной развития этого опасного заболевания становится Гепатит С. 90% больных с циррозом страдают гепатитом. Болезнь скрытая и развивается очень медленно.

"Важно сдавать анализы на антигены и на антитела как минимум два раза в год. Это ответственность каждого человека. Присутствие антигенов означает активный процесс, клетки умирают и выходят в кровь. Наличие антител означает то, что иммунная система борется и выставляет против вируса своих "бойцов". Ну и, конечно, есть симптоматические проявления – пожелтение. Но болезнь может протекать без появления желтухи и быстро переходить в хроническую форму. Исход всегда один и тот же – цирроз печени", – отметил Маршак.

Главной причиной появления гепатита С является контакт с больным человеком. Заражение также возможно через поврежденную кожу и слизистые. Наиболее опасным фактором передачи является кровь. Но в некоторых случаях, приблизительно у 25% взрослых больных, выявить причину болезни не удается.

К тому же, гепатит С может провоцироваться употреблением высокогликемической пищи. Сладкое, мучное, картошка – могут резко поднимать гликемический индекс. Конечно, есть и фактор наследственной предрасположенности.

Можно ли вылечить гепатит С

"Да. Сейчас есть лечение. Раньше просто подавляли вирус, а сегодня лечат. Алкогольный цирроз тоже лечится, но, конечно, смотря на какой стадии обнаружен. В каждом случае нужен сугубо индивидуальный подход. Важно научить человека жить без алкоголя. Отказаться от него совсем. Печень замечательно регенерируется. При хирургическом вмешательстве отрезают кусок печени – она достаточно быстро восстанавливается. Но если человек продолжает пить – нет никакого смысла в лечении", – констатировал нарколог.

В свою очередь, висцеральный терапевт, преподаватель энергетических практик Наталья Дубинина назвала цирроз печени результатом физического, эмоционального и ментального предела. "Болезни печени появляются, когда человек злится, беспокоится, боится что-то потерять, вместо того, чтобы проявить гибкость, приспособится к новой ситуации. Эти эмоции подавляются, возникает гнев и разочарование. Человек старается быть спокойным, даже когда его что-то или кто-то сильно задевают. Когда процесс длится долго, гнев подавляется внутри тела, человек не разряжается, в душе накапливается горечь и печаль. Поскольку печень координирует многие процессы организма, то ее болезни говорят о том, что человек плохо координирует события в своей жизни: вместо гибкости и приспособления есть осуждение, стремление изменить все ситуации и других людей. Человек должен перестать бунтовать и верить, что жизнь несправедлива, если этого не произойдет, то он сам себя погубит", – заключила эксперт.