Ученые назвали лучшее время суток для кофе-брейка
"Когда вы только проснулись, уровень кортизола – гормона, отвечающего за расщепление белка – в вашем организме максимальный", – рассказала австралийский диетолог Линди Коэн в интервью изданию Daily Mail Australia. "Кофеин влияет на выработку кортизола в вашем организме. Если выпивать первую чашку кофе сразу после пробуждения, организм будет производить меньше кортизола, что приведет в итоге к зависимости от кофеина", – объясняет Линди.
По мнению диетолога, самое оптимальное время для первой чашки кофе – это 10-12 часов дня, иными словами уже после завтрака – но еще до обеда. С точки зрения правильного питания в течение всего дня лучше пить травяные чаи. В крайнем случае безкофеиновый кофе.
"У каждого из нас разная переносимость кофеина Но есть одно общее правило, чтобы обеспечить себе качественный ночной отдых: перестать пить кофе по крайней мере за шесть часов до сна", – добавила Линди. По ее мнению, с кофе лучше завязать часов с 14-ти и до самого вечера пить что-то другое.
Но есть и хорошая новость для кофеманов. По утверждению диетолога, если выпить чашечку кофе за полчаса до спортивной тренировки, то результаты будут лучше: вы поднимите больший вес, сделаете больше подходов в спортивном упражнении или быстрее пробежите намеченную дистанцию. Кофе повышает метаболизм в среднем на 3-11 процентов. Иными словами, помогает сжигать лишний жир.
Оптимальное суточное количество кофе Линди Коэн тоже известно. Это 2-3 чашки напитка – если пить его в кафе и до четырех чашек – если готовить кофе дома.
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