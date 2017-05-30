Открыта польза регулярного употребления кофе

Исследователи из Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета установили, что регулярное употребление кофе снижает вероятность рака печени. И так работает даже кофе без кофеина.

Если выпивать одну чашку кофе с кофеином в день, риск развития гепатоцеллюлярного рака (HCC) уменьшается на 20%, две чашки сокращают риск уже на 35%. Пять чашек кофе в день уменьшают вероятность рака печени вдвое, говорится в исследовании, опубликованном в специализированном журнале BMJ Open. Удивительно, но безкофеиновый кофе показал также положительный эффект, хотя и менее выраженный.

Ученые проанализировали 26 комплексных исследований, в которых было задействовано более двух миллионов участников. Количество выпитого ними в день кофе варьировалось, но результаты для выпитых более чем пяти чашек кофе в день экспертами не учитывались.

"Кофе, вопреки широко распространенному мнению, имеет ряд преимуществ для здоровья, и эти последние данные свидетельствуют о том, что кофе может оказать существенное влияние на риск развития рака печени", – уверенно заявил доктор Оливер Кеннеди из университета Саутгемптона, руководитель исследовательской группы.

Гепатоцеллюлярный рак, он же рак печени в обиходе, является второй по частоте причиной смерти от рака во всем мире из-за его затрудненной диагностики и высокой частоты. Более всего подвержены этому недугу почему-то в Китае и Юго-Восточной Азии. Злокачественная опухоль чаще всего является следствием других, уже имеющихся поражений печени.