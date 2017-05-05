Россиян предупредили о новой смертельной болезни

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Либерии (Западная Африка) с 23 апреля по 4 мая этого года зарегистрировано 28 случаев неизвестного заболевания. От страшного вируса скончались уже 12 заболевших.

Роспотребнадзор, основываясь на данных ВОЗ, предупредил россиян о смертельном вирусе. Особенно актуально это для тех, кто собрался путешествовать на праздничные майские выходные.

По мнению специалистов, заражение людей произошло после употребления в пищу инфицированных продуктов или воды, передает Ura.ru. При этом результаты на возбудитель лихорадки Эбола получились отрицательными.

Известно, что неизвестная болезнь сопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. К расследованию опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций. Выяснилось, что все заболевшие почувствовали себя плохо после участия в похоронах местного религиозного лидера в городе Гринвилле, сообщает ТАСС.

"Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи", – говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – заверили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля этого года Роспотребнадзор объявил о вспышке кори в Европе. Нашим соотечественникам рекомендовали учитывать это при планировании поездок. Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в 14 европейских странах. Речь идет об Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

