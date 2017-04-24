Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Европы
Глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце заявила, что на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 ВИЧ-инфицированных жителя страны. "Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС", – рассказала она.
Инга Упмаце отметила, что исследование стало для Латвии тревожным сигналом, свидетельствующим о необходимости применения мер по ликвидации проблемы на всех уровнях, в том числе и государственном. "Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", – цитирует ее РИА Новости.
Согласно статистике, за первые восемь месяцев 2016 года медики зафиксировали 197 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, до конца года этот показатель вырос еще на 168 человек. После запуска кампании с призывом провериться на наличие вируса уровень официально зарегистрированной заболеваемости вырос в два раза.
Примечательно, что ВИЧ-инфекция распространена среди всех возрастных групп, включая новорожденных и лиц старше 55 лет. При этом основные пути передачи вируса – гетеросексуальные (38%) и гомосексуальные (6,6%) связи.
Напомним, в апреле 2017 года Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии объявила о срочной приостановке съемочного процесса на территории Соединенных Штатов. Причиной такого решения стало обнаружение ВИЧ-инфекции у одного из актеров. Контактировавшим с ним коллегам пришлось также сдавать анализы на наличие вируса.
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