Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал о последних месяцах жизни легендарного Фредди Меркьюри. Как выяснилось, музыканту пришлось прибегнуть к помощи паллиативной медицины.

В одной из личных бесед Меркьюри шокировал Мэя, показав ему ногу. Из-за тяжелой болезни музыканту ампутировали стопу. "Он сказал мне: "О, Брайан, прости, что расстроил тебя, показав тебе это", но я ответил, что понимаю, через какие жуткие боль и страдания ему приходится проходить", – рассказал Мэй в интервью The Mirror.

Меркьюри скончался в 1991 году, буквально за пару месяцев до появления препаратов комбинированной терапии. Как отметил гитарист Queen, в наши дни судьба легендарного певца была бы совсем иной. Конечно, полностью излечиться от СПИДа невозможно, но современная медицина позволяет пациентам вести нормальный образ жизни, работать и даже заводить семьи.

"Если бы он продержался еще немного, то сегодня обязательно был бы жив", – считает Брайан.

За день до смерти, 23 ноября 1991 года, Меркьюри сделал официальное заявление, сообщив, что неизлечимо болен. "Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью", – сказал он представителям СМИ.

Похороны легендарного музыканта были закрытыми. Согласно последней воле Фредди, только близкие родственники знают, где покоится его прах.