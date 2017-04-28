Больным СПИДом разрешат усыновление
Правительство подготовило план мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в России. Подписанный Дмитрием Медведевым 20 апреля документ еще не появился на сайте правительства. Согласно информации источника в Правительстве, официальное обнародование распоряжения намечено на 2 мая.
Одним из наиболее либеральных пунктов госстратегии борьбы с ВИЧ является внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить ребенка и принять его под опеку, а также взять в приемную или патронатную семью. "В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей",– цитирует знакомый с ситуацией источник "Коммерсант".
Он разъяснил, что такое возможно, если инфицированный принимает терапию, являясь безопасным для окружающих. Соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года. Согласно документу стратегии борьбы с ВИЧ, меры соцподдержки больных СПИДом будут включать психологическую и юридическую составляющие.
"Очень важно, чтобы был проработан механизм обеспечения детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, детскими смесями", – считает исполнительный директор сети помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией НП Е.В.А Ирина Евдокимова. "Для профилактики передачи ВИЧ женщины не кормят новорожденных грудью, а значит, им нужны смеси", – говорит эксперт.
К первому полугодию 2018 года предполагается усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Затронута и тема ВИЧ-диссидентства – популярного антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. План предполагает введение "мер ответственности" за призывы отказываться от медицинского освидетельствования на ВИЧ.
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