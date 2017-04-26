Ученые нашли способ "задушить" рак

Немецкие ученые нашли новый, эффективный способ блокировки растущей раковой опухоли. Они обнаружили особую молекулу, которая позволяет буквально "задушить" онкологическое новообразование изнутри.

Открытие ученых из Института иммунологии в Берлине может стать по-настоящему революционным в лечении раковых больных. Исследователям удалось найти способ предотвратить появление метастаз, которые в 90% случаев приводят к смерти пациентов.

Как поясняют авторы открытия, обычно иммунная система человека неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, когда больные клетки расположены все вместе. Однако на последних стадиях болезни клетки приобретают способность двигаться и тогда рак распространяется по всему организму.

По каким-то причинам иммунная система не распознает метастазы, а значит, не может их заблокировать. Однако биологи обнаружили в Т-клетках иммунной системы особую молекулу, которая "включает" клетки-киллеры, заставляя их уничтожать опухоль, сообщает Nature.

Кроме того, найденный белок играет еще одну роль – он заставляет стенки кровеносных сосудов сужаться вокруг пораженной раком области. Это блокирует доступ крови и питательных веществ к опухоли. Таким образом, молекула фактически "душит" рак изнутри.

Новое открытие позволит ученым эффективнее бороться с онкологическим заболеванием, предотвращая появление смертоносных метастаз. Более подробное изучение белка-убийцы, возможно, позволит в будущем также избавиться и от опухоли на поздних стадиях рака.