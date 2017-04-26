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Здоровье

Ученые нашли способ "задушить" рак

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Немецкие ученые нашли новый, эффективный способ блокировки растущей раковой опухоли. Они обнаружили особую молекулу, которая позволяет буквально "задушить" онкологическое новообразование изнутри.
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Открытие ученых из Института иммунологии в Берлине может стать по-настоящему революционным в лечении раковых больных. Исследователям удалось найти способ предотвратить появление метастаз, которые в 90% случаев приводят к смерти пациентов. 

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Как поясняют авторы открытия, обычно иммунная система человека неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, когда больные клетки расположены все вместе. Однако на последних стадиях болезни клетки приобретают способность двигаться и тогда рак распространяется по всему организму. 

По каким-то причинам иммунная система не распознает метастазы, а значит, не может их заблокировать. Однако биологи обнаружили в Т-клетках иммунной системы особую молекулу, которая "включает" клетки-киллеры, заставляя их уничтожать опухоль, сообщает Nature. 

Кроме того, найденный белок играет еще одну роль – он заставляет стенки кровеносных сосудов сужаться вокруг пораженной раком области. Это блокирует доступ крови и питательных веществ к опухоли. Таким образом, молекула фактически "душит" рак изнутри. 

Новое открытие позволит ученым эффективнее бороться с онкологическим заболеванием, предотвращая появление смертоносных метастаз. Более подробное изучение белка-убийцы, возможно, позволит в будущем также избавиться и от опухоли на поздних стадиях рака. 

Автор: Светлана Сидорчук26 апреля 2017, 20:56

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