Разработан новый эффективный способ борьбы с раком

В Дании разработали новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Он уже показал свою эффективность. Во время испытаний на мышах ученым удалось остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря.

"Перспективы, которые открывает полученный результат, весьма широки. Потенциально эта методика может помочь раковым больным, для которых оказывается неэффективным стандартное лечение химиопрепаратами", – рассказал один из авторов исследования Мадс Даугорд.

По словам Даугорда, сегодня медицина остро нуждается в методиках противораковой терапии второй линии – тех, которые можно применить, когда первичное лечение не помогает. Датская разработка представляется ученым хорошим кандидатом на эту роль, передает videnskab.dk.

Согласно материалам исследования, 80% мышей, получавших лечение по новому методу, оставались живы к моменту окончания эксперимента. При этом их собратья, которых лечили стандартными методами, скончались. Ученые считают, что это весьма многообещающий результат, хотя велик и риск того, что в случае с людьми новая методика окажется менее эффективной.

В настоящий момент датские медики пытаются выяснить можно ли с помощью новой технологии замедлить развитие других видов опухолей, а также провести первую серию клинических испытаний на людях.

Открытие, на основе которого разрабатывается новая методика, было сделано в 2015 году. Тогда группе датских ученых, работавших над экспериментальной вакциной от малярии, удалось найти эффективное средство доставки токсинов, используемых для борьбы с опухолями, к раковым клеткам.

Выделенный ими белок может прикрепляться к клеткам более 90% раковых опухолей, не трогая при этом здоровые ткани. Присоединив к такому белку лекарственную "боеголовку", ученые обнаружили, что получившееся средство против болезни способно находить и убивать опухолевые клетки.



