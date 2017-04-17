Разработан нанометод борьбы с раком

Американские ученые разработали новый метод борьбы с онкологией. Исследователи научились активировать с помощью наночастиц иммунные клетки для лечения рака.

Специальные гены, находящиеся в разработанных наночастицах, кодируют химерные антигенные рецепторы (CAR). Находясь внутри организма, они могут перепрограммировать лимфоциты, направив их на борьбу с онкологией, в частности – с лейкемией. Наночастицы могут связываться с антигенами, находящимися в том числе и на раковых клетках.



Также одним из ключевых моментов лечения является модификация Т-клеток. Она происходит при попадании наночастиц в организм человека. При их растворении выпускаются белки CAR, интегрирующиеся в хромосомы и создающие антигенные рецепторы, передает EurekAlert!

Этот метод уже был опробован в экспериментах на мышах. С помощью наночастиц ученым удалось продлить жизнь грызунов, больных лейкемией, в среднем на 58 дней. Тем не менее, проверку новой иммунотерапии на людях исследователи пока что считают преждевременной.

Отметим, что поиски наиболее эффективных методов борьбы с раком являются одним из приоритетных направлений в современной медицине, и этой проблемой занимаются не только ученые. На школьной выставке 12-летний школьник Стивен Литт представил результаты своего исследования, согласно которым антиоксиданты в составе зеленого чая могут уничтожать раковые опухоли. Разработки юного исследователя даже привлекли внимание ученых из университета Тафтса.

ненавижу этот мир из- за того, что существуют такие ужасные болезни как рак или лейкемия. — равиoll ДР (@ypue_) 10 января 2017 г.

Напомним, в апреле 2017 года американские ученые предложили сенсационный метод диагностики онкологии. Искать раковые клетки хотят с помощью жевательной резинки. Умная жвачка будет анализировать находящиеся в слюне летучие соединения, выделяемые опухолями.

