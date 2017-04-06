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Отпуск помогает развить интеллект

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Pohner
Мария Полякова

Мария Полякова блогер

 Психолог, руководитель психологического центра "Счастливая жизнь".
…И создал Бог землю со всеми ее красотами, странами, людьми, животными, культурой, религией, материками и континентами… Все наверняка слышали выражение "путешествия расширяют кругозор?" Так ли это? Сколько раз в год стоит путешествовать по мнению психолога? Каким образом путешествия благотворно влияют на жизнь человека, его семью, работу?
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У всех нас путешествия ассоциируются с отдыхом. За годы своей профессиональной психологической деятельности я выявила и подметила важнейшие жизненные факты, и сегодня мне хочется поделиться одним из них. Зачастую клиентки спрашивают меня: "Мария, скажите, а сколько раз в году нужно ездить отдыхать, чтобы чувствовать себя бодрой и энергичной?" Здесь я солидарна с трудовым законодательством, которое позволяет нам официально отдыхать раз в полгода. Получается, два раза в год мы просто обязаны ходить в отпуск. У организма есть свои ресурсы, и, когда он потихонечку их затрачивает, мы чувствуем усталость. Это главный сигнал о необходимости уехать к морю. Психологами давно отмечен факт, что поездка на море – лучшее путешествие для человека. 

Самое благотворное влияние на жизнь человека, его эмоциональную сферу и здоровье оказывает поездка в теплые края. Именно на море происходит тотальное расслабление, обновление организма. Морская вода, полезная и обогащенная микроэлементами, творит чудеса, восстанавливает силы организма и словно останавливает время, из-за чего плавать или лежать на пляже в тенечке можно целыми днями. Здесь человек чувствует себя с психологической точки зрения защищенным (его никто не может потревожить в данный момент вопросами рабочего характера), поэтому я рекомендую на отдыхе отключать телефон. И даже если вы не любитель плавать в разных морях и океанах, то возьмите себе за правило минимум два раза в год выезжать именно на море, к примеру, в Анапу, Сочи, Крым. Наше побережье предоставляет множество здравниц, курортов и санаториев на любой вкус и пожелания отдыхающих. Море и солнце способны дарить нам умиротворение. Все мы отмечаем прилив сил после отпуска, огромное количество положительных эмоций, и первое время после отпуска "работа не работается" – мы делимся с коллегами впечатлениями, дарим подарочки и чувствуем себя превосходно, и именно это свидетельствует о том, что мы отдохнули.

Фото: GLOBAL LOOK press

Еще одно благотворное влияние путешествия на человека в целом оказывает именно расширение кругозора, то есть посещение тех стран, мест, где мы еще не были. Мир огромен. Так интересно, как живут люди в других странах, какие у них обычаи, что они едят, каковы их традиции.

Попробуйте отправиться в отпуск в страну, где вы никогда не были. Я искренне рекомендую не останавливаться на одном и том же курорте много лет подряд. Хотите расширить свое сознание и удивиться, обогатиться эмоционально, тогда посмотрите на земной шар, ткните пальцем и отправьтесь подальше от дома. Любители путешествий в дальние страны обычно обладают высоким интеллектом, таких людей с удовольствием слушают друзья и коллеги. Многие начинают учить иностранные языки, кто-то и вовсе, покоренный страной, переезжает туда жить, девушки иногда выходят замуж за иностранцев.

Помните цитату Высоцкого: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал"? Здесь скажу из личного опыта, чтобы отправиться в горы, надо быть полным сил, энергии. Из такого путешествия люди возвращаются особенно наполненными силой, вдохновленными, но к этому путешествию стоит готовиться заранее.

Еще один вид путешествий, помогающих восстановиться – это паломнические туры, или туры по монастырям. Люди, путешествующие таким образом получают настоящий прилив духовных сил, возможность напитаться милостью святых мест и вернуться обновленным. Рекомендую всем тем, кто готов, хотя бы на выходные дни отправиться в паломнический тур. Попробуйте. Поверьте, эта поездка сыграет важную роль в вашей жизни, а также духовно обогатит, успокоит ум.

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

Меня часто спрашивают на приемах: "Мария, скажите, а вот куда мне поехать в отпуск? Я сама не знаю, чего хочу или куда хочу, но не могу определиться с выбором". Здесь я предлагаю практику погружения клиента в транс. Я поделюсь фрагментом для вашего самостоятельного погружения.

Садитесь удобно, включите расслабляющую музыку. Начинайте медленно, спокойно дышать и постарайтесь почувствовать, как расслабляется ваше тело: сначала ноги, таз, живот, руки, плечи, позвоночник, шея, голова, мышцы лица. Ощутите, что лоб остался холодным. Теперь погрузитесь в музыку. Позвольте себе минут 10-15 "парить" в своих мечтах, быть спокойным и осознанным в состоянии здесь и сейчас. Ведь для того, чтобы услышать себя, вы должны быть в равновесии. Энергия ци должна циркулировать свободно. Мысленно спросите у своего подсознания, куда вам стоит отправиться в отпуск? И просто наблюдайте, возможно, вы увидите само место, где вас ждут, или вы прямо в образе последуете в эту страну, на гору, в палатку на озеро. Учитесь слышать себя. Затем медленно переведите внимание на свое тело, дыхание, без резких движений откройте глаза и посидите немного в тишине, обдумайте увиденное.

В своей жизни будьте спонтанными как горный ручей, легкими на подъем: отправьтесь в горы, в паломнический путь, выезжайте с семьей пожить в палатке на берегу озера летом (женщины, отправьтесь на рыбалку со своим мужчиной), покоряйте новые горизонты, расширяя границы своего сознания. Живите ярко, легко, позволяйте неизведанному проникать в вашу жизнь, а вашему бессознательному расставлять все на свои места и отправлять вас путешествовать все снова и снова в разные города и страны.

6 апреля 2017, 15:23

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