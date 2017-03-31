Спать на работе полезно для здоровья

Британские ученые установили, что короткий сон во второй половине дня полезен для здоровья. Более того, небольшие перерывы во время работы делают людей счастливее.

Эксперты проанализировали показатели работоспособности более тысячи человек от 18 до 70 лет. Около 43% испытуемых до 30 лет признались, что позволяют себе недолго подремать на работе. В группе старше 50 лет доля любителей всхрапнуть в офисе снизилась до 30%.

Испытуемых разделили на три группы – участники первой спали не более получаса, а добровольцам из второй разрешили отдохнуть подольше. Третьей группе дремать на работе не позволили, передает The Telegraph.

В результате выяснилось: лучше всего себя чувствовали работники, спавшие не более получаса. Две трети из них ощутили прилив сил и энергии. Для сравнения, по итогам эксперимента счастливыми себя почувствовали 56% и 60% участников второй и третьей групп соответственно.

"Исследование показывает, что 30-минутный сон повышает продуктивность работы, сфокусированность и креативность. Возможно, такая манящая возможность сделает человека более счастливым", – заявил психолог Ричард Вайзман.

Хочешь спать-спи.

Даже если ты на уроках/парах/работе.

Спи.Они у тебя каждый день,а сон нет. — слеза. (@Gelya_69_) 25 марта 2017 г.

Напомним, ранее ученые раскрыли причины бессонницы после тяжелого рабочего дня. Доцент психиатрии Филипп Герман пояснил, что у многих мозг связывает постель с сигналом к пробуждению, а не с отходом ко сну. Причиной тому является то, что современные люди много времени проводят в кровати, не в силах оторваться от смартфонов или телевизоров.