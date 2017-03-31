Спать на работе полезно для здоровья
Эксперты проанализировали показатели работоспособности более тысячи человек от 18 до 70 лет. Около 43% испытуемых до 30 лет признались, что позволяют себе недолго подремать на работе. В группе старше 50 лет доля любителей всхрапнуть в офисе снизилась до 30%.
Испытуемых разделили на три группы – участники первой спали не более получаса, а добровольцам из второй разрешили отдохнуть подольше. Третьей группе дремать на работе не позволили, передает The Telegraph.
В результате выяснилось: лучше всего себя чувствовали работники, спавшие не более получаса. Две трети из них ощутили прилив сил и энергии. Для сравнения, по итогам эксперимента счастливыми себя почувствовали 56% и 60% участников второй и третьей групп соответственно.
"Исследование показывает, что 30-минутный сон повышает продуктивность работы, сфокусированность и креативность. Возможно, такая манящая возможность сделает человека более счастливым", – заявил психолог Ричард Вайзман.
Хочешь спать-спи.— слеза. (@Gelya_69_) 25 марта 2017 г.
Даже если ты на уроках/парах/работе.
Спи.Они у тебя каждый день,а сон нет.
Напомним, ранее ученые раскрыли причины бессонницы после тяжелого рабочего дня. Доцент психиатрии Филипп Герман пояснил, что у многих мозг связывает постель с сигналом к пробуждению, а не с отходом ко сну. Причиной тому является то, что современные люди много времени проводят в кровати, не в силах оторваться от смартфонов или телевизоров.
Белорусский лидер поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно
Популярная актриса покорила фанатов своим видом
Взрыв произошел на станции метро "Садовая"
Зачем модели и телеведущей полсотни пар обуви