О чем молчат производители снотворных

После трудного рабочего дня самое большое желание у человека – быстро и крепко уснуть. Но вот незадача: мозг упорно не хочет отключить внутренний монолог. Все овечки и слоники посчитаны, а долгожданный сон так и не приходит. Тогда остается последнее средство – принять снотворное. При этом мало кто знает, что эта нехитрая манипуляция может стать причиной преждевременной смерти.

Бессонница является одной из самых острых медицинских проблем, над которой работают медики всего мира. Единой причины, приводящей к расстройству сна, не существует. Напряженный ритм жизни, стрессы, неполноценный отдых – все это приводит к хронической усталости и нарушениям психофизического состояния человека.

Самое простое средство избавиться от этой напасти – принять снотворное. Однако делать это можно далеко не всегда и не всем. Какие препараты являются безопасными, а какие следует принимать крайне осторожно? Могут ли средства народной медицины стать полноценной альтернативой "химии"? Какое действие оказывает на работу сердца применение снотворных? Dni.Ru решили разобраться и обратились за разъяснениями к заведующему отделением неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами Президента России Никите Ломакину.

Побочный эффект – смерть?

По мнению кардиолога, употребление успокоительных и снотворных повышает риск преждевременной смерти. Особенно это касается людей с сердечными заболеваниями. Масштабные исследования, проводившиеся во многих европейских и восточных странах, показывают, что сердечно-сосудистый риск – то есть вероятность смерти – на фоне длительного приема снотворных препаратов повышается, отметил Ломакин. Например, в 2015 году в Китае в рамках большого метаанализа ученые исследовали состояние около одного миллиона трехсот тысяч пациентов, получавших разные снотворные препараты.

Эта огромная выборка показала, что прием снотворных ассоциирован с повышенным риском смерти. При этом речь идет о хроническом ежедневном приеме снотворных препаратов. То есть эпизодический или однократный прием снотворных не приводит к таким рискам, подчеркнул главный кардиолог ЦКБ.

Ранее специалисты из Японии во главе с доктором Масашико Сетогучи выяснили: у людей, страдающих сердечной недостаточностью, прием снотворных препаратов существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. На кардиологическом конгрессе Heart Failure Congress 2014, проходившем в Афинах, сообщалось, что японские медики наблюдали за 111 больными, госпитализированными с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 180 дней после выписки.

Оказалось, что прием бензодиазепиновых снотворных больными, страдающими сердечной недостаточностью, в восемь раз увеличивал риск повторной госпитализации по сравнению с теми, кому подобные препараты не назначались. Также в этой группе на фоне приема было отмечено повышение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта. Ученые отмечают: необходимо провести более масштабные исследования, которые смогли бы подтвердить полученные результаты.

Между тем первое место в списке причин преждевременной смерти принадлежит онкологическим заболеваниям, и здесь также выявлена связь между возникновением опухоли и приемом снотворных, отмечает Никита Ломакин. Почему повышается риск заболеть раком на фоне приема этих препаратов, неизвестно, но это факт установлен и в настоящее время обсуждается, добавил эксперт.

Кроме того, применение снотворных таит в себе еще одну угрозу: выявлена связь между употреблением этих средств и ростом смертности от разного рода травм. Дело в том, что снотворные препараты ухудшают внимание и замедляют реакцию, поэтому люди после их приема чаще попадают в аварии и катастрофы.



Разберемся в терминах

Все снотворные принципиально делятся на бензодиазепиновые снотворные препараты (например, Феназепам, Диазепам, Клозепид, Мезапам, Тофизопам) и небензодиазепиновые (Золпидем, Атаракс, Афобазол). Если сравнивать эти группы между собой, то бензодиазепины будут чуть опаснее, чем небензодиазепины, полагает эксперт.

Бензодиазепины появились в продаже в аптеках в 60-х годах прошлого века в виде транквилизаторов, таких как Либрум, Элениум, Седуксен. Несколько лет спустя медики пришли к выводу, что успокоительный эффект этих средств можно направить на борьбу с расстройствами сна.

Публикация от @annaa_tom_ Мар 30 2017 в 11:12 PDT

Сейчас известно, что четкую границу между транквилизирующим и снотворным действием бензодиазепинов невозможно провести. Передозировка этих веществ может вызвать отравление, а при постоянном приеме они вызывают лекарственную зависимость. При этом передозировка этих средств к летальному исходу приводит редко, однако опасность существенно возрастает существенно при сочетании большой дозы с алкоголем или другим психотропным препаратом.

С применением бензодиазепиновых снотворных нужно быть крайне осторожными: при длительном приеме они вызывают привыкание, а некоторые из них могут даже привести к лекарственной зависимости. Например, Феназепам оказывает на организм общее расслабляющее действие, которое вызывает затрудненное дыхание, а также длительную спутанность сознания, состояние комы или даже летальный исход. В марте 2016 года этот препарат внесен комиссией ООН по наркотическим средствам в список веществ, подлежащих особому контролю.

Существуют еще так называемые анксиолитики – противотревожные препараты, или транквилизаторы, которые тоже могут обладать снотворным эффектом. Транквилизаторы – например, Ксанакс, Лоразепам, Элениум, Диазепам, Тенотен, Реланиум - применяются для купирования панических атак, тревоги, стресса и депрессии и также могут нормализовать сон.

Утро начинается не с кофе... #нервы#когдатыпсих#тенатен#весна#утро Публикация от Кристина А. (@avilova_kristina) Мар 11 2017 в 5:34 PST

Знакомимся ближе

Многие успокоительные средства, такие как Фенозепам, Золпидем, Залеплон, Зопиклон, не отпускаются из аптеки без рецепта, другие можно купить в свободной продаже (Персен, Дормиплант, Ново-Пассит). Как разобраться в этом многообразии и какое снотворное предпочесть?

Список снотворных препаратов, отпускаемых без рецепта, достаточно большой. Среди подобных лекарств особое место занимают Донормил и Мелаксен. Они считаются эффективными средствами от бессонницы. Более того, в некоторых случаях для получения нужного результата хватает минимальной дозировки.

Мелаксен – безрецептурное снотворное на основе искусственно синтезированного гормона мелатонина, идентичного по строению человеческому мелатонину. Поскольку мелатонин является основным регулятором суточных ритмов, а его выработка напрямую влияет на засыпание и качество сна, действие Мелаксена оказывается максимально естественным. Это определяет его безопасность и объясняет тот факт, что Мелаксен можно приобрести в любой аптеке без рецепта.

Посмотрим насколько красочны будут сны ���� Публикация от Sonya Rudova (@sonya_rudova) Мар 31 2017 в 2:08 PDT

Несмотря на то, что препарат является аналогом человеческого гормона мелатонина, который синтезируется в эпифизе (шишковидной железе) головного мозга и отвечает за регуляцию суточных ритмов – таких, как сон-бодрствование, – он создан из растительного сырья и не является гормональным.

Мелаксен особенно эффективен при бессоннице, связанной со сменным графиком работы, дальними авиаперелетами, сменой часовых поясов и другими причинами сбоя биоритмов. Также он хорошо помогает уснуть в случаях так называемой ситуационной бессонницы, когда уйти в царство Морфея человеку мешают тревожные мысли и переживания.

Для того, чтобы начать принимать искусственный мелатонин, разрешение врача не нужно. Это средство не грозит дневной сонливостью, утренними головными болями, нарушением координации и прочими негативными реакциями, свойственными другим препаратам. Кроме того, Мелаксен о можно применять долгое время – зависимости и привыкания при этом не возникает.

������#Донормил - снотворный препарат класса этаноламинов из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов. Оказывает седативное и атропиноподобное действие. Сокращает время засыпания, повышает длительность и качество сна, при этом не изменяет фазы сна. Публикация от Елена Чеботарева (@chebotareva.lena) Мар 15 2016 в 7:40 PDT

Известный с 1948 года Донормил составляет достойную альтернативу другим снотворным препаратам. Он обладает выраженным седативным действием, способствует быстрому засыпанию и прекращению частого ночного пробуждения. Донормил улучшает сон, способствует, увеличивает его продолжительность и улучшает качество, не влияя при этом на фазы сна.

В то же время у Донормила есть много противопоказаний. Например, его нельзя принимать мужчинам с болезнями уретры или предстательной железы, детям до 15 лет, женщинам в период лактации и во время беременности.

Средства растительного происхождения созданы на основе успокаивающих трав: валерианы, пустырника, мелиссы, зверобоя, боярышника, пассифлоры, хмеля, бузины. Это Персен, Дормиплант, Ново-Пассит. Валериана и пустырник также широко применяются по отдельности, они представлены в аптеках как в форме таблеток, так и в виде настойки.

Публикация от Катюша (@kukusik.yes) Мар 31 2017 в 8:49 PDT

В пожилом возрасте

От 6% до 20% взрослых европейцев регулярно принимают снотворные препараты, причем многие это делают бесконтрольно, не находясь под наблюдением врача. Чаще всего снотворные средства принимают пожилые люди, поскольку они в большей степени страдают расстройствами сна, подвержены депрессиям и склонны к необоснованным тревогам.

Между тем риск для здоровья и жизни, связанный с приемом этих препаратов, в преклонном возрасте весьма высок. По этой причине пожилые люди склонны к увеличению потребления снотворных. При этом они зачастую забывают о том, что последействие таких препаратов в преклонном возрасте также может быть тяжелым: возможны спутанность сознания, головокружение, потеря памяти.

Врачи предупреждают: пациентам старше 65 лет следует быть особенно осторожными со снотворными средствами. У пожилого человека прием препарата может стать причиной головокружения и замедленной реакции с опасностью падения (например, при ночных пробуждениях после приема снотворных).

Кроме того, повышается возбудимость, развивается спутанность сознания, нарушаются память, внимание, координация. Особую опасность для пожилых людей представляет возможное падение на фоне приема снотворного препарата с возможными переломами костей – в самом худшем случае, переломом шейки бедра.

Примечательно, что риск падений зависит от принимаемого препарата. Так, он существенно выше при употреблении диазепама в сравнении с другими бензодиазепинами, особенно с оксазепамом.

В современной медицине есть различные подходы к лечению зависимости от снотворных препаратов, но основным является постепенная их отмена в сочетании с психотерапией. При лечении тревоги и бессонницы альтернативой этим средствам могут стать антидепрессанты, в том числе Тразодон.

"Натурпродукт"

Самым известным домашним средством от бессонницы является алкоголь. Несмотря на то, что серьезные научные исследования снотворного свойства спиртных напитков не подтвердили, многие люди признают: рюмочка перед сном помогает заснуть.

Однако проблема заключается в том, что маленькая доза алкоголя при серьезном расстройстве сна не эффективна, а большая доза действует кратковременно. Проснувшись уже через несколько часов после приема спиртного, человек не ощущает себя отдохнувшим. Он снова не может заснуть, мучаясь до самого утра. К тому же у этого "лекарства" есть хорошо известный побочный эффект – симптомы похмелья.

"Вода не утоляет жажды, её я пробовал однажды". #омархайям #винодомино #коктейльбар #рюмочкапередсном #клавабар #патрики #пооднойидомой Публикация от You Can Leave Your Hat On �� (@irina_balerinaa) Окт 4 2015 в 12:34 PDT

На помощь страдающим расстройствами сна готова прийти и народная медицина. Целителями широко применяются различные растительные снадобья, изготавливаемые по старинным рецептам. Их часто преподносят как природные лекарства, обеспечивающие естественный сон, в отличие от созданных искусственно химических веществ.

Самыми известными компонентами природных "сонных" сборов являются настой из шишек хмеля, семена тмина и укропа, корень валерианы и трава пустырника. Однако применять такие средства следует с осторожностью: полностью снотворные свойства растений пока не изучены и могут иметь опасные побочные действия.

Пить или не пить?

Так стоит ли полностью отказываться от успокоительных и снотворных препаратов? Специалисты отмечают: снотворные средства хороши при необходимости моментального улучшения пациента. Однако в долгосрочной перспективе они рекомендуют найти другой способ в преодолении трудных жизненных ситуаций.



В некоторых странах более чем 95% пациентам, страдающих от бессонницы, прописывают снотворные средства. Между тем следует помнить: выписанный врачом снотворный препарат следует в течение как можно более короткого периода времени – многие снотворные средства вызывают привыкание.

Снотворные – это сильнодействующие средства, влияние которых не ограничивается регуляцией функций сна. Следует помнить, что они усугубляют храп и апноэ (остановку дыхания) во сне, влияют на функции мозга, поэтому их не следует принимать хаотично и спонтанно, от случая к случаю



Идеальное снотворное должно воздействовать только на качество ночного сна и не должно влиять на физическое состояние в период дневного бодрствования. Однако у любого снотворного, представленного сейчас на фармакологическом рынке, есть последействие: если человек принял лекарство от бессонницы вечером, то на следующее утро, вплоть до полудня, он будет испытывать сонливость, утомление, снижение умственной работоспособности.

Такое состояние напоминает похмелье. При этом сохраняющийся успокоительный эффект притормаживает реакцию, и пациент не осознает свое вялое состояние. Это может быть опасно в ситуациях, требующих высокой концентрации внимания. В Финляндии, например, анализ крови водителей, пострадавших в ДТП, показал наличие в крови бензодиазепинов. Примечательно, что последействие этих транквилизаторов сохранялось даже через день после приема.

Кроме того, после прекращения приема препарата сон на несколько ночей становится разлаженным и более поверхностным. Зачастую пациент не выдерживает и возвращается к приему снотворного средства, сохраняя зависимость от лекарства. Исключить подобную ситуацию можно, постепенно сокращая дозу принимаемого снотворного.