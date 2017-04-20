Каждой десятой женщине грозит рак груди

Российские ученые выяснили, что геном 11% женщин содержит мутацию, повышающую риск развития рака груди и яичников. Полученные данные позволят разработать программу профилактики онкологических заболеваний.

Специалисты из медико-генетического центра Genotek выяснили, какие генетические мутации чаще всего встречаются в геноме россиянок. В своей работе они опирались на тот факт, что рак молочной железы развивается при изменении таких генов, как BRCA1, BRCA2, PTEN и ряда других участков ДНК.

Исследователи воспользовались данными своих клиенток в возрасте от 18 до 45 лет, которые проходили генетическое тестирование за последний год, передает РИА Новости. Чаще всего встречались мутации в одной из копий генов BRCA1 и BRCA2, повреждения в этих участках ДНК имелись у 2% и 4% испытуемых соответственно.

По словам ученых, мутации в этих генах повышают риск развития рака груди почти на 80%. В целом повреждения, которые могут вызвать опухоль в молочных железах или яичниках, встречаются у 11% женщин.

Специалисты подчеркнули, что наличие мутаций – не приговор. Однако для профилактики и своевременного выявления болезни дамам стоит знать о своих генетических особенностях и не пренебрегать медицинским обследованием. Борьба с раком груди успешна на ранних этапах его развития: шанс выжить есть у 95% женщин.