Съемки порно остановили из-за ВИЧ у актера
Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии разместила на своем сайте официальное предупреждение для всех работников этой сферы. "Необходимо в срочном порядке остановить съемочный процесс на территории США", – говорится в сообщении.
Поводом для принятия таких мер стал положительный результат анализа на ВИЧ у одного из актеров. В соответствии с законодательством США, его имя, пол, возраст и национальность не раскрываются.
Похоже, съемки возобновятся не раньше чем через две недели. По словам представителей организации, все актеры, которые могли контактировать с инфицированным коллегой, проходят проверку.
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