Съемки порно остановили из-за ВИЧ у актера

Работа американской порноиндустрии парализована. Причиной стало заражение одного из актеров ВИЧ-инфекцией.

Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии разместила на своем сайте официальное предупреждение для всех работников этой сферы. "Необходимо в срочном порядке остановить съемочный процесс на территории США", – говорится в сообщении.

Поводом для принятия таких мер стал положительный результат анализа на ВИЧ у одного из актеров. В соответствии с законодательством США, его имя, пол, возраст и национальность не раскрываются.

Похоже, съемки возобновятся не раньше чем через две недели. По словам представителей организации, все актеры, которые могли контактировать с инфицированным коллегой, проходят проверку.