Найден новый способ выявить ВИЧ
Ученые из Университетского колледжа Лондона смогли выявить следы смертельной инфекции в мозге, даже после приема противовирусных препаратов, передает Clinical Infectious Diseases. Свое открытие исследователи сделали на основе анализа данных 146 пациентов, столкнувшихся с проблемами работы мозга в 2011-2015 годах.
У 22 испытуемых был выявлен ВИЧ. При этом чаще всего такой диагноз коррелировал со специфическими изменениями в белом веществе мозга. Эти деформации были вызваны воспалением в мозгу, которое вызывал смертельный вирус.
На основе этих данных ученые пришли к выводу, что диагностировать ВИЧ можно с помощью МРТ, которая как раз и показывает изменения в структуре головного мозга.
На данный момент для диагностики используется люмбальная пункция – в позвоночник вводится игла, с помощью которой берется спинномозговая жидкость. Эта процедура крайне болезненна, а при неправильном проведении может привести к параличу или образованию опухоли. Новый метод позволит более безопасно и своевременно диагностировать заболевание.
Отметим, что при отсутствии должного лечения ВИЧ может вызвать ослабление мозговых функции вследствие развития дегенеративных процессов, сравнимых по степени разрушения с болезнью Альцгеймера.
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