Культовый сериал спас двух женщин от рака

Многие считают просмотр сериалов пустой тратой времени, а скептики полагают, что сюжеты телепроектов о медицине весьма далеки от реальной жизни. Как оказалось, не всегда.

Как сообщает издание Depeche, просмотр сериала "Анатомия страсти" сподвиг двух жительниц Франции обратиться к врачу. Если бы женщины обследовались хоть на полгода позднее – возможно, спасти бы их уже не удалось.

Примечательно, что истории двух незнакомых друг с другом француженок практически идентичны. Обе обратились к врачу с жалобами на уплотнения в груди и обеих врачи отправили восвояси, уверенно заявив, что опасности в данном случае нет.

Однако после просмотра очередной серии 13-го сезона "Анатомии страсти", в которой говорится о пациентке с раком груди, женщины вновь обратились за медицинской помощью. На этот раз им попались более внимательные специалисты.

"Часто упрекаемые за отсутствие реализма "медицинские" сериалы могут помочь вылечить зрителей. Так, две женщины, смотревшие "Анатомию страсти" по телеканалу TF1, возможно, смогли избежать трагического финала благодаря сериалу", – цитирует вывод издания портал "Рамблер. Новости". Быть может, в последнее время режиссеры действительно научились снимать кино о настоящих профессионалах?

Премьера многосерийного телепроекта Шонды Раймс "Анатомия страсти" состоялась на канале ABC в марте 2005 года. Год назад культовый сериал был продлен на 30-й сезон.