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Четверг 28 декабря

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Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году

Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году
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Выходить в Сеть будет дороже. Провайдеры объяснили, почему пришлось принять решение о повышении стоимости.

Домашний интернет станет дороже. Об этом пользователей предупредили представители крупнейших провайдеров. В среднем цены планируют поднять сразу на 10-15%, сообщает телеканал "360".

Раскрыты и причины столь неожиданного для пользователей шага. Цены на услуги провайдеров пришлось поднять для сохранения качества предоставляемых услуг. Сейчас, как пишет "Царьград", необходимо обновлять имеющиеся сети и наращивать мощность. Для этого потребуется новое оборудование. Из-за сложностей с зарубежными поставками приходится закупать все необходимое намного дороже, чем еще пару лет назад.

В настоящее время, как поясняет RT, отечественные провайдеры не озвучили предложений по скорому уменьшению цен. Вероятнее всего, стоимость услуг продолжит расти. При этом вход на социально значимые сайты по-прежнему останется безвозмездным. Напомним, что согласно действующему закону "О связи", россияне могут бесплатно входить на порталы государственных услуг, власти и ряд социальных сетей.

28 декабря 2023, 02:23
Мужчина за компьютером. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
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