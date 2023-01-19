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Экономика
Выгодно ли брать кредит в кризис?

Выгодно ли брать кредит в кризис?

Прогноз по кредитным ставкам в 2023 году.
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В 2022 году ставки по кредитам часто пересматривались и менялись — сначала резко шли вверх, а потом падали. Чего нам ждать от 2023 года? Кризис продолжится или наступают благоприятные времена? Авторы новостного портала Kostanews рассказали, стоит ли брать кредит в такие времена или лучше отложить покупки на будущее.

Прогноз по кредитным ставкам в 2023 году

Чтобы спрогнозировать, какой будет ставка по кредитам в 2023 году, следите за действиями ЦБ РФ. В начала 2023 года ключевая ставка зафиксировалась на отметке 7,5%. Эксперты из Центрального банка прогнозируют следующий сценарий по годам:

  • 6,5-6,7% на 2023 год.

  • 6-6,8% на 2024 год.

  • 5-6% на 2025 год.

Получается, что по прогнозам ЦБ РФ существенных колебаний в 2023 году по ключевой ставке ждать не стоит. Это говорит о том, что особых изменений условий на рынке кредитования не предвидится. Но все может измениться в любой момент из-за обострения геополитической обстановки.

Все мы помним, что произошло в марте прошлого года, когда ставки по кредитам взлетели с 9,5% до 20% за один месяц. В течение года ситуация выправилась, обстановка стабилизировалась.

Именно в период с марта по апрель 2022 года многие задавались вопросом, как отправить деньги из РФ в другие страны и получить перевод. Это было связано с тем, что платежные системы Visa и MasterCard ушли из страны. Авторы новостей Костаная подробно рассказали обо всех способах на 2023 год, как перевести деньги из России в Казахстан. Читайте блог, если хотите получать свежую и проверенную информацию.

Оформлять или нет кредит в 2023 году?

Финансовый кризис продолжается и в 2023 году. Введенные против РФ санкции дают о себе знать, поэтому определенных сложностей никто не отменял. Брать кредит в кризис всегда рискованно, т. к. повышается вероятность сокращения и увольнения с работы. Некоторые компании не справляются с финансовыми обязательствами и становятся банкротами.

Но не будем сгущать краски, а объективно оценим ситуацию. Дорогостоящие покупки в кредит оправданы в том случае, если вы уверены в стабильности своей работы. Из-за ускоряющейся мировой инфляции цены постоянно растут. Например, если машина стоила 1 млн руб., то буквально через месяц стоимость авто увеличивается еще на 50 тыс. руб. В такой ситуации чем раньше оформите автокредит, тем меньше будет переплата.

Но лучше всего брать кредит в начале кризиса, когда ставки еще сильно не выросли. Средняя ставка на начало 2023 года в России составляет в районе 10%. Если у вас положительный рейтинг и высокий доход, который можете подтвердить, получите кредит в банке под более низкий процент.

Советы для тех, кто планирует оформить кредит в кризис:

  • Откажитесь от оформления кредита в иностранной валюте.

  • Берите деньги в долг только на жизненно важные цели.

  • Перед подписанием договора с банком уточняйте у менеджера все дополнительные платежи.

  • Старайтесь собрать хотя бы месячную «финансовую подушку» безопасности, когда есть кредит. На случай, если потеряете работу, сможете рассчитаться с долгом при наличии сбережений.

  • Банки в основном одобряют кредиты, когда заемщик по ежемесячному платежу отдает не более 40-50% дохода. На практике проще платить кредит, когда отдаете не более 30% от своего заработка.

Лучше всего подавать заявку на кредит в банке, где получаете зарплату. В этом случае финансовая компания уже не будет так тщательно проверять вашу платежеспособность. И для зарплатных клиентов банки часто предлагают более низкие процентные ставки.

Как рассчитать максимальную сумму кредита на примере?

Помните, что при подаче заявки на получение крупной суммы денег, вы должны быть твердо уверены, что сможете рассчитаться с финансовой компанией. Просрочки по кредиту и штрафы не нужны заемщику и кредитору. Менеджер банка проанализирует кредитную историю, оценит платежеспособность и вынесет окончательное решение. Если вы хотите самостоятельно рассчитать сумму максимально возможного кредита, давайте воспользуемся простым примером.

Возьмем в качестве заемщика учителя биологии с заработной платой 35 тысяч рублей и дополнительным доходом в 15 тысяч рублей. Наш вымышленный персонаж планирует оформить потребительский кредит. Потенциальный клиент банка живет один. У него нет никаких долговых обязательств. Месячные расходы заемщика не превышают 40 тысяч в месяц. Получается, что ежемесячная оплата по кредиту не может превышать 10 тысяч рублей. При этом банк может учесть и форс-мажорные обстоятельства — дополнительные траты, которые уменьшают сумму максимального ежемесячного платежа еще на пару тысяч рублей.

Финансовая компания пришла к выводу, что клиент сможет выплачивать не более 8 тыс. руб. в месяц. Как видите, сумма небольшая, учитывая, что кредит выдается на 5 лет, поэтому для увеличения допустимого размера займа можно заложить имущество или привлечь к сделке финансового поручителя с высоким показателем дохода. При таком раскладе будет проще претендовать на более солидную сумму и гарантированно получить деньги в банке.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2023, 13:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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