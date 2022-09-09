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Экономика
Володин об ограничении стоимости российских энергоносителей: Потолок цен станет полом

Володин об ограничении стоимости российских энергоносителей: Потолок цен станет полом

Основанная на колониальных принципах западная модель глобальной экономики изжила себя, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик констатировал, что попытка заместить российские энергоресурсы провалилась.
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Решение о вводе предельной цены на российские нефть и газ говорит о неэффективности санкций против РФ, уверен Володин. США и ЕС осознали зависимость от нашей страны и отказались от полного запрета энергоресурсов из России, написал спикер в своем телеграм-канале.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен — будет "полом", – предупредил политик.

Он напомнил, что 80% населения планеты не поддерживают антироссийские санкции. Дальнейшую стоимость энергоресурсов решат договорные обязательства, полагает Володин.

По его мнению, западная модель глобальной экономики себя изжила.

"Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась", – констатировал Володин.

Ранее спикер ГД назвал способ решения энергетического кризиса в Европе. Он считает, что у европейцев есть два выхода из ситуации: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток – 2" или оставить все как есть. Второй вариант приведет к еще большим проблемам в экономике европейских стран и усложнит жизнь гражданам, заявил председатель ГД.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 9 сентября 2022, 11:04 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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