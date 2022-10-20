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Экономика
За пять лет инвестиции в экономику Москвы превысили 20 трлн рублей

За пять лет инвестиции в экономику Москвы превысили 20 трлн рублей

С 2017 по 2021 год инвестиции в основной капитал Москвы составили 20,3 триллиона рублей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Число новых компаний в Москве ежегодно растет, что способствует росту инвестиций в основной капитал города, отметил Ефимов.

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Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в три раза за последние 11 лет

"За пять лет — с 2017 по 2021 год — они составили 20,3 триллиона рублей в сопоставимых ценах, а за 10 лет — 30,4 триллиона рублей", – подчеркнул заместитель мэра.

За первую половину текущего года объем инвестиций в основной капитал Москвы составил 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает портал mos.ru.

Росту объемов инвестиций также способствует поддержка бизнеса со стороны властей Москвы. Столица предоставляет предпринимателям льготные кредиты, субсидии на развитие производства. Кроме того, город дает компаниям специальные статусы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку.

Предприятия могут получать статусы промышленного комплекса, инвестиционного приоритетного проекта или технопарка. Это снижает налоговую нагрузку на 17-25%. Участники рынка, имеющие статус московского инвестора первой или второй категории, могут рассчитывать на налоговый вычет (по налогу на прибыль).

Всего за последние 11 лет объем инвестиций в экономику столицы вырос более чем в три раза. Наиболее привлекательными отраслями стали медицина, химия, приборостроение и микроэлектроника.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Mos.ru
Автор: 20 октября 2022, 14:34 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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