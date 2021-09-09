Как подорожала теплая одежда и обувь в России: данные экспертов

За последний год средняя стоимость тёплой обуви повысилась на 5%, однако одежда для холодного периода, напротив, – подешевела на 2%. Об этом сообщили специалисты крупного российского онлайн-ритейлера Wildberries.

Эксперты отметили, что средний чек за наиболее популярные у россиян предметы верхней одежды на осень-зиму составляет от двух до четырёх тысяч рублей. А тёплую обувь можно приобрести по цене от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Специалисты добавили, что в настоящее время можно найти сезонную одежду и обувь со скидками, сообщает Ura.ru.