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Экономика
Россиянам рассказали, как покупать валюту с максимальной выгодой

Россиянам рассказали, как покупать валюту с максимальной выгодой

Жителям России рассказали о наиболее выгодном времени и способах покупки валюты.
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Нюансы этого процесса раскрыл глава управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян. По его словам, для того, чтобы приобретать валюту наиболее выгодно, следует это делать на бирже.

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Однако не у всех есть к ней доступ. Поэтому другой выгодный способ — использовать для этого мобильные приложения банков. В таком случае следует обращать внимание на то, где на момент покупки курс максимально выгоден. Кроме того, если гражданин, намеревающийся приобрести валюту, хочет сделать это через банк, у него обязательно должен быть валютный счет.

По словам финансиста, для определения точки входа при покупке валюты необходимо учитывать динамику инфляционных ожиданий. В частности, нужно следить за тем, нарастают ли они для доллара США по отношению к валютам развивающихся стран, а также за стоимостью нефти.

Саркисян отметил, что на сегодняшний день снижение цен на нефть еще не в полной мере отразилось на курсе валют. Это говорит о том, что момент, когда рынок еще не успел полностью учесть два перечисленных фактора в номинальном курсе, станет подходящей точкой для входа.

Ранее финансист Станислав Новиков назвал три способа повысить свой доход от инвестирования, не совершая при этом лишних вложений.


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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press
8 августа 2021, 16:19 Источник: "Прайм" ✓ Надежный источник

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