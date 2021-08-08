Россиянам рассказали, как покупать валюту с максимальной выгодой

Жителям России рассказали о наиболее выгодном времени и способах покупки валюты.

Нюансы этого процесса раскрыл глава управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян. По его словам, для того, чтобы приобретать валюту наиболее выгодно, следует это делать на бирже.

Однако не у всех есть к ней доступ. Поэтому другой выгодный способ — использовать для этого мобильные приложения банков. В таком случае следует обращать внимание на то, где на момент покупки курс максимально выгоден. Кроме того, если гражданин, намеревающийся приобрести валюту, хочет сделать это через банк, у него обязательно должен быть валютный счет.

По словам финансиста, для определения точки входа при покупке валюты необходимо учитывать динамику инфляционных ожиданий. В частности, нужно следить за тем, нарастают ли они для доллара США по отношению к валютам развивающихся стран, а также за стоимостью нефти.

Саркисян отметил, что на сегодняшний день снижение цен на нефть еще не в полной мере отразилось на курсе валют. Это говорит о том, что момент, когда рынок еще не успел полностью учесть два перечисленных фактора в номинальном курсе, станет подходящей точкой для входа.

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