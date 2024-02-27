На юго-востоке Москвы появится новый технопарк

Москва обеспечит интеграцию ВСМ и транспортной инфраструктуры города – Собянин

В рамках проекта создадут десятки тысяч рабочих мест. Президент Росссии Владимир Путин накануне провел совещение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.