Сколько потеряла Украина из-за конфликта с Россией

Ослунд посчитал, что за последние семь лет Украина из-за конфликта с Россией лишилась 100 миллиардов долларов. Бюджет Незалежной уменьшился, в основном, из-за потери Крыма (-27 миллиардов долларов) и происходящего в Донбассе (-73 миллиарда долларов).
Эксперты Центра экономической стратегии отметили, что Украина потеряла активы в Крыму на сумму 135 миллиардов долларов. А из-за вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года, ВВП Незалежной уменьшился на 15,1%. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".
За семь лет в Донецкой и Луганской народных республиках потеряли 43% и 53% ВРП соответственно. В Венском институте международных экономических исследований заметили, что экономика отдельных районов Донбасса упала на 50% лишь за первый год войны.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме спровоцировало дипломатический скандал. Комментировать высказывание лидера республики пришлось министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Глава ведомства напомнил о существовании Союзного государства.
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