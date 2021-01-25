Россиян ждет повышение тарифов ЖКХ после замены счетчиков

Согласно приказу Минцифры от 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. Но большинство крупных операторов связи оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi менее безопасным.
Эксперты утверждают, что замена приборов учета электричества приведет к росту тарифов ЖКХ на электроэнергию. В "Ростелекоме" также подтвердили, что ограничения потребуют пересмотра ряда проектов. А представитель МТС рассказал о запуске на NB-IoT более чем в 70 регионах России.
В Минцифры пояснили, что в перечень были включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. Известно, что данный перечень будет носить рекомендательный характер.
Напомним, в декабре сообщалось, что крупные штрафы за неоплату тарифов ЖКХ в 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Перед этим в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны текущего года.
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