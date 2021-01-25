Россиян ждет повышение тарифов ЖКХ после замены счетчиков

Не менее одного миллиона умных счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Это связано с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

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