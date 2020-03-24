В России могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса

Рекомендации регулятора должны помочь соблюсти необходимые профилактические меры в условиях распространения коронавируса. Об ограничении хождения наличных денег в стране речи не идет.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, наличные могут служить каналом передачи болезни. Центробанк рекомендовал российским банкам выдерживать их перед выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы или терминалы в течение срока, необходимого для гарантированной гибели вируса. Согласно данным специалистов, продолжительность жизни коронавируса COVID-19 на бумаге составляет от трех до четырех дней.
ЦБ перед тем, как выдать деньги банкам, выдерживает их по меньшей мере 14 дней с момента поступления. Опасность могут представлять наличные, которые кредитные организации получают от клиентов.
С этим связано и предложение ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые предусматривают рециркуляцию средств. То есть деньги, которые люди вносят в терминалы, предложили отделить от средств, которые с них снимают. Также в Центральном банке посоветовали регулярно проводить дезинфекцию банкоматов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что наиболее безопасны с точки зрения защищенности от передачи коронавируса бесконтактные платежи. Однако даже в этом случае необходимо помнить об элементарных мерах предосторожности – не трогать лицо грязными руками и не забывать протирать смартфоны дезинфицирующими средствами.
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