"Волноваться не нужно": врач обнадежил паникующих из-за коронавируса россиян

Еще несколько дней назад напуганные пандемией коронавируса россияне опустошали полки продуктовых супермаркетов. Теперь шумиха немного улеглась, но люди все равно переживают за свое будущее. Известный педиатр и хирург Леонид Рошаль поспешил успокоить взволнованных граждан.



Панику из-за COVID-19 устраивать не следует, подчеркнул врач. Он дал понять, что масштаб проблемы не соответствует нагнетаемой истерии. Рошаль напомнил, что уровень смертности от коронавируса гораздо ниже, чем от многих других заболеваний.

По словам врача, человечество за свою историю сталкивалось с огромным числом смертоносных инфекций, но неизменно побеждало их. Он выразил уверенность, что люди справятся и с коронавирусом.

При этом хирург напомнил о понятии "санитарные потери". Они бывают высокими во время войн, эпидемий, терактов, пояснил врач. "России особенно волноваться не нужно", – сказал Рошаль в интервью на телеканале "Россия-24".

По сравнению с Китаем, Европой и США ситуация в России действительно выглядит благополучной. В нашей стране коронавирус диагностировали у 438 человек, тогда как в Италии число зараженных приблизилось к 60 тысячам. Однако по темпам роста заболеваемости вперед вырвались США: за последние сутки там подтверждено более восьми тысяч новых случаев.

С 23 марта Россия ввела новые ограничения на авиасообщения: самолеты теперь будут летать только между столицами. Каждый прилетевший из-за границы должен уйти на двухнедельный карантин.

Но соблюдают правила не все. Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после возвращения из Европы проигнорировала рекомендации. В результате несколько жителей региона, контактировавшие с чиновницей, оказались заражены коронавирусом COVID-19. Против нее возбудили уголовное дело.