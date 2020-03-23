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Общество

"Волноваться не нужно": врач обнадежил паникующих из-за коронавируса россиян

Коронавирус-2020, последние новости. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Еще несколько дней назад напуганные пандемией коронавируса россияне опустошали полки продуктовых супермаркетов. Теперь шумиха немного улеглась, но люди все равно переживают за свое будущее. Известный педиатр и хирург Леонид Рошаль поспешил успокоить взволнованных граждан.  

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Панику из-за COVID-19 устраивать не следует, подчеркнул врач. Он дал понять, что масштаб проблемы не соответствует нагнетаемой истерии. Рошаль напомнил, что уровень смертности от коронавируса гораздо ниже, чем от многих других заболеваний.   

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По словам врача, человечество за свою историю сталкивалось с огромным числом смертоносных инфекций, но неизменно побеждало их. Он выразил уверенность, что люди справятся и с коронавирусом.  

При этом хирург напомнил о понятии "санитарные потери". Они бывают высокими во время войн, эпидемий, терактов, пояснил врач. "России особенно волноваться не нужно", – сказал Рошаль в интервью на телеканале "Россия-24".

По сравнению с Китаем, Европой и США ситуация в России действительно выглядит благополучной. В нашей стране коронавирус диагностировали у 438 человек, тогда как в Италии число зараженных приблизилось к 60 тысячам. Однако по темпам роста заболеваемости вперед вырвались США: за последние сутки там подтверждено более восьми тысяч новых случаев.   

С 23 марта Россия ввела новые ограничения на авиасообщения: самолеты теперь будут летать только между столицами. Каждый прилетевший из-за границы должен уйти на двухнедельный карантин.  

Но соблюдают правила не все. Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после возвращения из Европы проигнорировала рекомендации. В результате несколько жителей региона, контактировавшие с чиновницей, оказались заражены коронавирусом COVID-19. Против нее возбудили уголовное дело.

Автор: 23 марта 2020, 21:41

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Михайлова
Ответить
В Италии смертность по 800 человек в сутки. Разве это не показатель для волнения(
1

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