Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

К колебаниям валютных курсов во многих странах может привести не только пандемия коронавируса и падение нефтяных котировок, но и дефолты целых отраслей экономики, считает глава аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.
По его мнению, если ситуация с COVID-19 затянется, то у бизнеса будут серьезные проблемы. Тогда стоит ждать корпоративных дефолтов, полагает Копейкин.
"И если ограниченная деятельность компаний будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру", – цитирует экономиста портал "Царьград".
Копейкин выразил надежду, что центральные банки помогут стабилизировать ситацию. Так, российский ЦБ в ближайшее время должен предпринять шаги для снижения волатильности рубля, а выправить цены на нефть могло бы возобновление переговоров в рамках ОПЕК+, отметил аналитик.
Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус COVID-19 пандемией. На 23 марта число заболевших приближается к 350 тысячам.
В России количество зараженных коронавирусом достигло 438. Премьер-министр Миъаил Мишустин объявил о мерах поддержки граждан и предприятий. На борьбу с COVID-19 и его последствиями из бюджета выделяется 300 миллиардов рублей, ряд компаний получают налоговые льготы.
Центробанк рекомендовал кредитным организациям не взимать штрафы и пени за просроченные платежи с граждан, заразившихся коронавирусом. Также ЦБ призвал не взыскивать заложенную по займам недвижимость.
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