Рубль подешевел на фоне новых экономических мер США

Российский рубль незначительно подешевел по отношению к валютам западных торговых партнеров Москвы. Это произошло на фоне введения новых санкций США.
Ограничительные меры затронули одну из фирм в структуре "Роснефти" и ее президента Дидье Касимиро. Поводом стало подозрение компании в перепродаже нефти из Венесуэлы, власти которой в США считают нелегитимными. По данным о торгах на Московской бирже, официальный курс рубля на 19 февраля 2020 года составляет 63,76 за доллар, 69,08 за евро.
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