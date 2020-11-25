Против системы маркировки лекарств развязали PR-войну

В октябре в ряде российских регионов наступил дефицит противовирусных препаратов. Сложившаяся ситуация стала благодатной почвой для очередной волны критики в адрес системы маркировки товаров. В создании дефицита увидели вину государства, которое вводит цифровой мониторинг движения лекарств. Между тем эксперты объясняют поднявшуюся волну критики корыстными интересами отдельных игроков рынка, которым очень не нравится усиление госконтроля за качеством товаров.



Критики системы маркировки намеренно или по незнанию упускают из вида тот факт, что впервые с нехваткой лекарств в аптеках россияне столкнулись весной – в первую волну пандемии коронавируса. Тогда системы мониторинга движения препаратов еще не было: она заработала спустя несколько месяцев, 1 июля 2020 года.



Вновь дефицит лекарств начал проявляться в конце сентября. Тогда же в России начался резкий подъем заболеваемости COVID-19, пришла вторая волна пандемии. Напуганные граждане бросились сметать с полок все: от противовирусных препаратов до барсучьего жира, который якобы помогает побороть злосчастный коронавирус. Показательную статистику приводит сервис "Мегаптека.ру". В сентябре за день приходило в среднем по 50 запросов в день, в октябре – 450. Рост – в девять раз.

Дефицит лекарств в аптеках вызван ажиотажных спросов на лекарства на фоне второй волны пандемии, подчеркивают эксперты. В одной временной точке сошлись сразу несколько факторов: резко выросший спрос, неготовность фармкомпаний к наращиванию объемов производства и зависимость российского бизнеса от иностранных субсидий.

Для сглаживания негативного эффекта маркировку перевели на упрощенный режим. Теперь система носит уведомительный характер. Но когорте критиков всех мастей это не помешало: они упорно продолжают винить маркировку в нехватке лекарств на полках.

Эксперты уверены: происходящее – спланированная кампания, призванная дискредитировать саму идею маркировки. Глава ассоциации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов назвал происходящее согласованной PR-акцией, которую пролоббировали не заинтересованные в маркировке силы.

"Они решили повесить всех собак на это техническое решение, вместо того чтобы заранее спрогнозировать потребление, подготовиться к ажиотажному спросу, сформировать запасы или выйти в легальное поле"", – цитирует экспета журнал "Компания".

В ассоциации провели исследование и выяснили, что проблемы с поставками лекарств частично связаны с нежеланием представителей товаропроводящей сети учить сотрудников обращаться с новым софтов. Конечно, бизнес всегда думает об оптимизации расходов. Но зачастую это приводит к ухудшению качества товара и росту количества подделок. Например, только за текущий год на рынке выявлено 363 контрафакта.

Олег Павлов указал на плюсы и удобство маркировки: если раньше потребителю приходилось долго и скрупулезно определять качество товара, то теперь достаточно отсканировать QR-код и получить всю информацию.

Эксперты отмечают, что внедрение маркировки позволяет обелить сектор, вывести организации из тени и убрать конфтрафакт. Первым делом систему стараются внедрить в отраслях с наибольшим количеством поддельных товаров. Например, среди молочной продукции доля контрафакта составляет 25%, по минеральным водам – 30%, а по парфюмерии и вовсе 60%, отметил замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.

Сейчас маркировка действует для одежды из натурального меха, табак, обувь, туалетную воду, парфюмерию, шины, фототовары и лекарства. Первые итоги уже можно подводить. Так, по меховым изделиям легальный товарооборот увеличился в 10-13 раз, по табачным изделиям из тени вышли 18 производителей, а поступления в бюджет от обеления рынка выросли на 60 миллиардов рублей, рассказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.

В свою очередь легальные производители смогут увеличить прибыль как минимум на 50%. Все благодаря тому, что немаркированные товары перестанут провозить через границу – на полках магазинов они не окажутся, пояснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Для компании внедрить систему маркировки не представляет труда. Для этого нужен принтер, двухмерный сканер штрихкода, онлайн-касса, усиленная квалифицированная электронная подпись, а также регистрация в системе маркировки и интеграция с ней учетной системы предприятия. Для производственных площадок уже разработаны действующие решения по маркировке и комплекты оборудования дл выполнения необходимых операций – идентификации, агрегации, складских операций.

Маркировка вводится на высококонкурентных рынках, поэтому эксперты уверены: к росту цен новая система не приведет. Более того, присоединившийся к маркировке бизнес получит от государства ряд преимуществ: доступ к аналитике, льготы по беспроцентной отсрочке уплаты ввозного НДС, упрощение порядка получения субсидий и прочее. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются.