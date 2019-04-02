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Экономика

Хитрый Лукашенко выпросил у Путина кругленькую сумму

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Александру Лукашенко удалось выпросить у России очередной кредит. 600 миллионов долларов пойдут на погашение текущего долга Москве.
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Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, до конца апреля Минск может получить еще и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов. Москва сделала заявление о выделении денег Лукашенко в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии.

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До этого Александр Лукашенко жаловался на то, что экономика Белоруссии потеряла более трех миллиардов долларов из-за высоких цен на российские энергоносители. Эта проблема, возникшая в результате так называемого налогового маневра, стала одним из спорных вопросов для Минска и Москвы.

Лукашенко даже грозился, что перестанет защищать Россию на ее западных границах и ставил ультиматумы Путину. Батька договорился до того, что заявил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая исходит в том числе и от России.

Сегодня, 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии, он учрежден в честь создания Союзного государства. Создавая его в 1996 году, Борис Ельцин и Александр Лукашенко строили далекоидущие планы: речь шла о полном объединении стран с введением единой валюты. Недавно эта тема вновь обсуждалась, но дальше разговоров дело не пошло.

Автор: Александр Комаров2 апреля 2019, 14:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А мы будем работать до смерти.
Гость
Ответить
Лукашенко - это просто нахлебник с замашками провинциального императора. Цесаревича с собой возит, просто верх местечкового начальства и неприличия.
1

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