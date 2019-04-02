Хитрый Лукашенко выпросил у Путина кругленькую сумму
Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, до конца апреля Минск может получить еще и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов. Москва сделала заявление о выделении денег Лукашенко в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии.
До этого Александр Лукашенко жаловался на то, что экономика Белоруссии потеряла более трех миллиардов долларов из-за высоких цен на российские энергоносители. Эта проблема, возникшая в результате так называемого налогового маневра, стала одним из спорных вопросов для Минска и Москвы.
Лукашенко даже грозился, что перестанет защищать Россию на ее западных границах и ставил ультиматумы Путину. Батька договорился до того, что заявил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая исходит в том числе и от России.
Силуанов: В соответствии с решением президента, Россия предоставит Белоруссии кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам pic.twitter.com/dEBSl8OG7H— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 апреля 2019 г.
Сегодня, 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии, он учрежден в честь создания Союзного государства. Создавая его в 1996 году, Борис Ельцин и Александр Лукашенко строили далекоидущие планы: речь шла о полном объединении стран с введением единой валюты. Недавно эта тема вновь обсуждалась, но дальше разговоров дело не пошло.
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