Россияне скупают красную икру

Россияне скупают подешевевшую красную икру, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Коммерсантъ". При этом, как выяснили статистики, деликатес покупают не только чаще, но и в больших объемах.
Во втором квартале 2018 года лишь 24,5% опрошенных жителей крупных городов старше 16 лет признались, что хотя бы раз в течение последних трех месяцев ели красную икру. Во втором квартале 2019-го об этом заявили уже 33,5% респондентов.
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