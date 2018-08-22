Трамп бросил Порошенко наедине с Путиным

На Украине нынче совсем панические настроения. США не удалось остановить строительство газопровода из России в Германию "Северный поток – 2". А это значит, транзит голубого топлива через Незалежную в ближайшие годы резко сократится, что может нанести колоссальный ущерб экономике страны. По всей видимости, Киеву придется забыть о гордости и пойти на поклон к Москве.



В ряде стран Запада пытаются представить "второй поток" как политический проект, благодаря которому Россия укрепит свое положение на европейском энергетическом рынке. Конечно, Москва заинтересована в более тесном газовом партнерстве с коллегами из Евросоюза, что же здесь плохого?

Но обусловлено такое стремление не "коварными интригами" Кремля, а печальным состоянием украинской газотранспортной системы (ГТС). Она постепенно приходит в негодность, что угрожает срывам поставок газа из России в ЕС.

В Киеве понимают: если "Северный поток – 2" будет построен, украинская ГТС станет никому не нужной. Это приведет к тому, что бюджет не досчитается миллиардов долларов, а это спровоцирует новую волну социально-экономического и политического кризиса в стране.

США грозились заблокировать строительство "второго потока", пугали санкциями европейские компании, которые примут участие в проекте, но все тщетно. Несмотря на сильную зависимость ЕС от Соединенных Штатов, выгода от газопровода настолько большая, что соблазн рискнуть и пойти наперекор воле мирового гегемона слишком велик.

Вот и не устояли, что очень хорошо: Москва нуждается в безопасном транзите своего голубого топлива. Украина стабильных условий обеспечить не может, да к тому же постоянно шантажирует Москву и Брюссель возможностью блокировки поставок.

Между тем строительство газопровода полным ходом идет на территории Германии. С реализацией проекта страна становится крупнейшим газовым хабом Европы и тем самым укрепляет свое влияние в континентальной политике.

И чем ближе окончание строительства, тем хуже настроения на Украине. Лидер Незалежной Петр Порошенко объездил всю Европу, пытаясь убедить коллег во "вредности" "второго потока". В еще большую депрессию Киев загнала недавняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель – они подтвердили намерения реализовать проект.

При этом Меркель отметила, что транзит газа через Украину должен сохраниться. Путин тут же поправил коллегу: лишь в тех объемах, которые экономически целесообразны. Мало кто сомневается, что целесообразность поставок газа через Незалежную при работающем "Северном потоке – 2" будет минимальной. А это значит, сохранение транзита голубого топлива через Незалежную чисто символическое. Хотели сохранить поставки? Вот и получите.

Американцы, судя по всему, уже смирились с текущим положением дел, расписавшись в собственной неспособности помочь Киеву. Чтобы выжить, ему придется идти на поклон к Москве и просить сохранить хотя бы минимальные объемы транзита, чтобы украинский бюджет окончательно не обрушился. Видимо, седая голова Порошенко в скором времени побелеет еще больше.