Трамп приготовился вышвырнуть "Газпром" из Европы

Успехи российского газового гиганта на энергетическом рынке Старого Света не дают покоя нашим заклятым друзьям по ту сторону океана. Газопровод "Северный поток – 2", который активно строится "Газпромом" при участии европейского бизнеса, Соединенным Штатам категорически не нравится, поэтому в Вашингтоне поспешили найти альтернативу российскому голубому топливу.



В США утверждают, что постройка "Северного потока - 2" приведет к резкому усилению зависимости Европы от России. А раз так, то Москва с еще большей уверенностью будет проводить политику по подрыву устоявшихся за последние 30 лет основ однополярного мира во главе с Вашингтоном, полагают американские власти.

Особенно озабочен происходящим конгрессмен Девин Нунес. Он предложил альтернативу "Северному потоку – 2" – Трансадриатический газопровод из Азербайджана в Италию, сообщает влиятельное издание Washington Examiner. Другого варианта остановить Москву просто нет, бьет в набат парламентарий.

Европа, по его словам, поступит правильно, если откажется "кормить русского медведя" деньгами. "С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", – сказал законодатель.

И все бы хорошо, но вот незадача: коварный Кремль вновь вставляет палки в колеса западному единству. Нунес сетует, что реализовать проект Трансадриатического трубопровода мешает российская пропаганда в Италии, которая дезинформирует доверчивых европейцев.

Видимо, "пропаганда Кремля" весьма успешна, раз европейцы всеми силами отбиваются от навязываемого американцами газопровода, называя его бессмысленным и никому не нужным.

Однако в администрации Дональда Трампа сидят те еще "ястребы" – так просто они от своего не отступятся. Желая насолить Москве где только можно, они продвигают антироссийские проекты в расчете на то, что союзники безропотно их воспримут даже себе в убыток. Но времена уже не те, и Европа все чаще показывает зубы своему американскому сюзерену.

"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря в Европу. В конце июля первые трубы газопровода уложили на территории Германии. Продолжаются подготовительные работы по укладке труб в водах Финляндии и Швеции.