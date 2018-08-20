Меркель поставила на место обнаглевшего Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным высказалась за скорейшее мирное урегулирование в Донбассе. При этом глава немецкого правительства понимает, что так просто жители региона вернуться в состав Незалежной не захотят, полагает политолог Александр Рар. Позиция Меркель явно входит в противоречие с намерениями украинского лидера Петра Порошенко, который не оставляет надежд разрешить конфликт силовым путем.



По мнению эксперта, многое в решении конфликта в Донбассе зависит не столько от Москвы и Берлина, сколько от позиции Киева. Рар уверен: Украина должна согласиться на поэтапное введение миротворцев в регион и предоставление Донбассу обещанной автономии.

Политолог отметил, что Киев не имеет права требовать, чтобы "голубые каски" зашли в регион и начали разоружение отрядов ополченцев. Такой сценарий, подчеркнул эксперт, невозможен.

"Кроме того, необходимо изменение логики мышления. Украина не должна пытаться завоевать Донбасс обратно, а обязана приложить усилия для умиротворения ситуации в регионе", – высказал свое мнение аналитик на страницах газеты "Известия".

Рар уверен: ни один разумный человек не может представить ситуацию, что после четырех лет кровопролитной войны Донбасс просто так вернется под власть Киева. Кроме того, региону необходимо долгое восстановление, которое будет болезненным. "Крайне важно, что Ангела Меркель это понимает, а Россия показала в очередной раз, что заинтересована в этом", – резюмировал политолог.

Напомним, в субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в немецком городе Гранзе. Встреча двух лидеров продлилась более трех часов. По ее итогам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что стороны, помимо прочего, обсуждали проект газопровода "Северный поток - 2" и ситуацию в Донбассе.

По первому вопросу Путин и Меркель сошлись во мнении о полезности проекта, призвав его не политизировать. Германский канцлер вместе с тем отметила, что транзит голубого топлива через Украину после запуска "второго потока" должен сохраниться. Президент России, в свою очередь, отметил, что он должен быть экономически оправданным.

Что касается Донбасса, стороны вновь подтвердили безальтернативность минских соглашений. Меркель посетовала, что устойчивого перемирия между украинскими войсками и отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик найти пока нет.