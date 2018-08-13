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Экономика

Курс доллара подскочит к концу года

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Данных о подготовке очередных антироссийских санкций США хватило для того, чтобы серьезно ударить по курсу рубля. Эксперты уверены, что в ноябре, когда Вашингтон планирует утверждать новые ограничительные меры, американская валюта будет готова продемонстрировать свой исторический максимум.
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Очередные колебания курса рубля стали большой неожиданностью для россиян. Теперь многие гадают, как будет вести себя российская валюта в дальнейшем, не пора ли переводить свои вклады в доллары или евро и что стало причиной подобных движений на валютном рынке.

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Происходящее объяснила заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. "Минувшая неделя внесла существенные изменения в динамику рублевых валютных пар, перспектива новых санкций и их содержание привели к падению рубля по отношению к мировым резервным валютам", – цитирует "Российская газета" эксперта.

Она напомнила, что 10 августа за один доллар на бирже предлагали 67,2 рубля, а за один евро – 76,8 рубля. Впрочем, ожидать, что рубль продолжит дешеветь на глазах, не стоит. "Для дальнейшего падения причин пока нет, ведь санкции еще не приняты, это только проекты и предложения, которые должны пройти процедуру согласования", – рассказала Анна Кокорева.

Перспективы сильной российской валюты окажутся под угрозой тогда, когда Вашингтон все же примет свои санкции. С учетом времени, необходимого для согласование и внесение всех необходимых поправок, это может произойти в ноябре 2018 года. Тогда станут возможны скачки валютного курса. Их интенсивность зависит от того, в каком именно виде будут приняты санкции.

Если они будут иметь тот вид, в которым их увидела общественность в конце лета, то курс доллара рискует подскочить до 80 рублей, тем самым обновив исторический максимум. Евро же также может рассчитывать на рекорд и достичь отметки в 85 рублей.

Впрочем, стоит учитывать работу Центробанка, специалисты которого могут предпринять некоторые действия для стабилизации валютного рынка. Эксперты отмечают, что прогнозирование курса на такие длительные сроки весьма затруднительно, поскольку стоимость валюты во многом зависит от действий конкретных игроков.

Автор: Геннадий Куприянов13 августа 2018, 08:08

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