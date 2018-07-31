Путин нанес Трампу сокрушительный удар

Россия спокойно и планомерно отвечает на американские санкции. В этом месяце Москва продолжила выводить средства, вложенные в казначейские облигации США.

Россия быстро распродает основную часть своих запасов американских долговых обязательств. С марта по май объем американских казначейских облигаций в собственности России сократился на 81 миллиард долларов, что составляет 84% от общего количества ценных бумаг.

А ведь еще 10-15 лет назад Россия хранила в США чуть ли не все свои валютные резервы. Избавление от американских ценных бумаг всерьез перепугало инвесторов и породило волну догадок и предположений о мотивах Москвы, сообщает CNN.

Обозреватели телеканала предполагают, что так Москва стремится отомстить Вашингтону за те удушающие санкции, которые он ввел против алюминиевой компании "Русал". В России же пока ограничиваются заявлениями об обычной смене инвестпортфеля.

""В последние годы мы увеличили долю золота, почти в 10 раз за 10 лет. Поэтому мы диверсифицируем всю структуру валют", – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Очевидно, что геополитическая напряженность между США и Россией усилилась примерно в то время, когда начался ускоренный процесс продажи казначейских облигаций, то есть зимой-весной этого года. Тогда же Штаты ввели жесткие санкции против "Русала".

Центробанк к началу 2018 года купил американские облигации больше чем на $100 млрд. А сейчас у него осталось этих бумаг всего на $15 млрд — и их, вполне возможно, продадут. https://t.co/9TafbB6OUx pic.twitter.com/3UHLXMVfGn — Татьяна Дорутина (@tasedora) 31 июля 2018 г.

На этом фоне интересная новость пришла из Вашингтона: оказывается, администрация Трампа заняла сторону России в важном деле, которое грозит расколоть Всемирную торговую организацию. Как пишет издание Politico, речь идет о введении ограничений на транзитные перевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказа через территорию Россию.

Москва объявила об этих мерах два года назад, но только сейчас Белый дом на фоне собственных пошлин на алюминий, неожиданно подержал Россию, а не Украину в торговых спорах. Все дело в том, что Вашингтон надеется получить от ВТО положительное заключение в отношении пошлин.