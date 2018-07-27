Путин оценил неуклюжие потуги Трампа

Дональд Трамп стремится исполнять обещания, и в этом его большой плюс. Встречи с американским президентом могут принести пользу, уверен Владимир Путин.

У Дональда Трампа есть желание продолжить традицию встреч с Владимиром Путиным. Президент России со своей стороны тоже готов к переговорам. Российский лидер заявил об этом на пресс-конференции в рамках саммита БРИКС, который проходит в ЮАР.

Путин признал, что его встречи с Трампом полезны – причем не только для двух стран, но и для всего мира. Российский президент подчеркнул, что готов приехать на переговоры в Вашингтон, а американского лидера приглашает с ответным визитом в Москву.

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям — американскому народу", – отметил Владимир Путин.

Российский президент заметил, что у него будут контакты с американским лидером на площадках международных мероприятий, в частности, на саммите G20. "Есть еще планы возможных контактов на других международных форумах. Так что, несмотря на все сложности, в данном случае – на сложности во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, жизнь продолжается и контакты наши продолжаются", – цитирует Путина ТАСС.

Напомним, 19 июля Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону нaпрaвить приглашение российскому лидеру. Визит в Вашингтон планируется на осень этого года, детали еще не согласованы.



Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. За четыре часа переговоров лидеры успели обсудить экономическое сотрудничество и актуальные вопросы международной повестки. Президенты затронули и тему так называемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

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