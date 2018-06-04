Госдума избавит бюджет от дефицита

Комитет нижней палаты по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В соответствии с ними, бюджетные доходы увеличиваются с 15,258 до 17,073 триллиона рублей.

В обсуждении поправок приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов, глава минэкономразвития Максим Орешкин, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Кроме того, в обсуждении участвовал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В соответствии с поправками, доходы бюджета увеличиваются с 15,258 до 17,073 триллиона рублей. В основном прирост обеспечивается за счет нефтегазовых доходов (рост на 1,755 триллиона рублей). Доходы от других отраслей увеличиваются на 59,8 миллиарда рублей. Что касается расходов, то они выросли на 61,9 миллиарда – до 16,591 триллиона рублей.

Таким образом, вместо бюджетного дефицита в размере 1,271 триллиона рублей, что составляет 1,3% ВВП, ожидается профицит в более 481 миллиарда рублей – 0,5% валового внутреннего продукта. Стоит отметить, что последний раз превышение доходов над расходами фиксировалась еще в докризисное время – в 2011 году. При этом в минфине ранее отмечали, что в текущем году рост ВВП может составить 1,5-2%.





Поправки также предполагают снижение прогноза по инфляции - с 4% до 2,8%. Также уменьшается верхний предел внутреннего госдолга по государственным гарантиям с 2,375 до 1,959 триллиона рублей, внешнего – с 33,5 до 22,9 миллиарда долларов.

Как отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, законопроект предполагает решение ряда вопросов в социально-экономической сфере.

"Деньги пойдут в регионы и на развитие отечественной промышленности. Без принятия поправок этого сделать нельзя", - сказал законодатель.





В свою очередь, зампред комитета Надежда Максимова предложила ко второму чтению поправок в бюджет обратить внимание на госпрограммы. "50% бюджета – это фактически финансирование государственных программ", – сказала она.

В первом чтении поправки в главный финансовый закон страны Госдума планирует рассмотреть в ходе пленарного заседания 7 июня.





Напомним, в ходе прошлогодней осенней сессии Госдума одобрила трехлетний бюджет роста. Депутатам удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост российской экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.

Несмотря на продолжающееся санкционное давление, законодатели впервые за последние несколько лет приняли документ, предусматривающий положительную экономическую динамику, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главный финансовый закон страны предусматривает рост более 2% ВВП.