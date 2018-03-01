Лопнуло терпение: Россия довела Лукашенко до исступления

Александра Лукашенко разозлил запрет на поставки белорусского молока в Россию. Батька пообещал, что без ответа этот шаг Москвы не оставит.

Президент Белоруссии был суров и краток. "Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", – заявил он. По мнению Лукашенко, се дело в низких ценах на белорусское молоко. России, по его мнению, это не нравится.

"Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко",– сказал глава Белоруссии.

Но, похоже, Лукашенко зря сердится. Дело в том, что временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии должен был быть введен 26 февраля, но пока Россельхознадзор отложил его на 6 марта.

Запрет на ввоз в Россию должен распространяться на белорусское консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочный белок и молочную сыворотку. Продукцию в потребительской упаковке ограничения не затронут, уточняет "Коммерсант".

Санкции связаны с обнаружением в молочной продукции вредных веществ. По данным российского надзорного ведомства, с 2016 года по февраль 2018 года доля белорусской молочки, в которой были выявлены запрещенные добавки, выросла более чем в 20 раз.

Похоже, что 2018 год в отношениях Москвы и Минска начинается по сценарию прошлого. Тогда президента Белоруссии возмутили высокие цены на российские углеводороды и введенный на границе двух стран дополнительный контроль со стороны ФСБ. Александр Лукашенко несколько раз высказывал свое недовольство, но позже, после встречи с Владимиром Путиным, все обиды забылись.