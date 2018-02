У Порошенко нашли тайную связь с Россией

Украинская Рада именно по инициативе Порошенко признала Россию "государством-агрессором". Тем не менее от собственности в этой стране президент Украины так и не отказался – хоть и обещал это сделать сразу после выборов.

Журналисты выяснили, что, кроме кондитерской фабрики в Липецке, в собственности у Порошенко – завод по производству крахмала в той же Липецкой области и фирма по выращиванию и продаже зерна. Эти предприятия так и не были проданы, а связанные с бизнесом юридические лица продолжают существовать. Только за 2015 год "тайные активы" принесли украинскому лидеру доход в 700 тысяч долларов.

Пикантные подробности предпринимательской деятельности "украинского гаранта" выяснили журналисты принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1". Они обратились в компанию "Укрпроминвест-Агро" (холдинговая структура, объединяющая сельскохозяйственные предприятия Порошенко) с просьбой прокомментировать информацию о бизнесах президента в России. Они утверждают, что получили подтверждение этих фактов от анонимного топ-менеджера. Источник уточнил, что крахмальный завод переоформлен на одну из офшорных компаний, связанных с украинским лидером.

