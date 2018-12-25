Православный Порошенко совершил смертный грех в Рождество

До какой степени цинизма нужно дойти православному человеку, чтобы поздравляя католиков с Рождеством, привлечь на войну с соседом самого Иисуса Христа. Президент Украины смог это сделать, причем, не моргнув глазом.

В католическое Рождество, которое на Украине отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил граждан страны. Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.

Президент напомнил, что всего несколько дней назад на Софийской площади украинцы праздновали создание независимой поместной Украинской Православной церкви. При этом Порошенко из скромности забыл обрадовать граждан страны, что церковные иерархи всерьез подумывают о том, чтобы перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Для православной страны это будет настоящая катастрофа.

Но про свободу от России глава Украины конечно же сказал. "Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в создании независимой от Москвы и признанной мировым православием украинской церкви", – не понятно к кому обратился Петр Порошенко, ведь подавляющее большинство его сограждан выступило против создания этой церкви.

Далее в сторону России посыпались новые обвинения. "Хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха. Мы рады, потому что рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", – сказал президент.

Следующий пассаж поздравления с Рождеством напомнил призыв из Средневековья: похоже ,что Порошенко готовит крестовый поход против России. "Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, ибо Христос родился – и на земле мир", – подытожил глава государства.

Добавим, что 25 декабря впервые объявлен на Украине выходным днем. В этот день католики всего мира отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников.