Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
Отношения кредитной организации с финансовым регулятором ухудшались с 2015 года, когда ЦБ вынудил "Югру" отказаться от ранее поданной заявки на докапитализацию в размере 9,9 миллиарда рублей посредством облигаций федерального займа (ОФЗ), пишет газета "Ведомости". Госпрограмма реализовывалась несколько лет через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
С этого момент Центробанк выдавал "Югре" все новые предписания. Последнее было выдано финансовым регулятором 6 июля 2017 года.
В нем содержался пункт о доформировании резервов на сумму 3,4 миллиарда рублей. Крайним сроком отчета Центробанк установил 15 часов 7 июля. По словам бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева, столь сжатые сроки говорят о сознательном намерении ЦБ уничтожить "Югру".
"На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк. Даже чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь", – сказал он.
Отчет об исполнении предписания банк отправил регулятору на следующий день в 16:45. Задержка, как объяснили в руководстве "Югры", была вызвана необходимостью сбора консолидированных данных из филиалов кредитного учреждения из других регионов, находящихся в разных часовых поясах.
ЦБ отреагировал незамедлительно: в тот же день, 7 июля, состоялось заседание Комиссии по банковскому надзору. На нем было принято решение ввести с 10 июля временную администрацию в "Югре".
Согласно оказавшимся недавно в распоряжении СМИ документам, в частности, протоколу №37 заседания ЦБ и прилагающегося к нему плану спасения кредитного учреждения, изначально регулятор намеревался оздоровить банк и предотвратить его банкротство.
В плане говорится о важности "Югры" для финансовой системы России, при этом указывается, что кредитная организация обладает крупным размером активов и ведет свою деятельность по всей территории страны.
Документ подчеркивает, что в числе клиентов "Югры" такие крупные организации, как "Роснефть", "Уралвагонзавод", "Ростелеком", Лыткаринский завод оптического стекла и многие другие предприятия. При этом кредитное учреждение занимало 15-е место по размеру вкладов физических лиц – простые граждане являлись важной составляющей деятельности "Югры".
По словам основного акционера банка Анатолия Верещагина, содержащиеся в протоколе №37 и в плане оздоровления сведения являются прямым доказательством нарушения ЦБ закона по отношению к "Югре". При этом состоящий всего лишь из двух пунктов план оздоровления Верещагин назвал "несерьезным документом, дискредитирующим ЦБ и АСВ".
"Все это говорит об одном: было совершено преступление, причем не только против акционеров банка, но и против вкладчиков", – сказал он в интервью изданию "Коммерсант".
Отмечается, что отданные временной администрацией приказы (к примеру, о досоздании резервов на сумму 13,1 миллиарда рублей) привели к существенному уменьшению капитала "Югры". В конце июля финансовый регулятор отозвал лицензию у "Югры", мотивировав это тем, что отрицательный капитал кредитной организации превысил семь миллиардов рублей.
Бывший владелец "Югры" Алексей Хотин предлагал финансовому регулятору сценарии восстановления финансовой стабильности банка и обещал возместить расходы на расчеты с вкладчиками. Несмотря на это ЦБ отверг все предложения.
По итогам судебного разбирательства Арбитражный суд Москвы встал на сторону финансового регулятора. Однако представители "Югры" намерены продолжать борьбу.
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