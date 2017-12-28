ЦБ изначально имел другие планы относительно "Югры"

Представители банка "Югра" продолжают утверждать о незаконности отзыва лицензии Центральным банком. Юристы финансового учреждения настаивают на существовании протокола, который подтверждает, что регулятор на одном из заседаний летом 2017 года принял решение не отзывать лицензию у банка.



"7 июля Центральный банк посчитал, что оснований для отзыва лицензии нет. Согласно действующему законодательству, при последующем отзыве лицензии ЦБ должен был мотивированно отменить свое ранее принятое решение, обосновав невозможность исполнения первоначального плана", – заявил ранее юрист "Югры" Антон Александров.

В распоряжении редакции имеется утвержденный, по словам представителя "Югры", комитетом банковского надзора ЦБ протокол № 37 от 7 июля 2017 года, в котором содержится план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Югры". План включает в себя возложение на АСВ функций временной администрации "Югры", а также проведение Агентством комплексной проверки финансового положения кредитной организации до 20 сентября.

По словам Александрова, ЦБ не имел оснований для отзыва лицензии и для инициирования дела о банкротстве "Югры". "Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора либо не подтверждены реальными данными и надлежащими доказательствами, либо основаны на ошибочных расчетах", – подчеркнул представитель финансового учреждения.

Еще во время во время предварительного заседания по делу "Югры" в августе 2017 года представители кредитного учреждения попросили у ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) предоставить суду план спасения банка, подготовленный перед введением временной администрации. "У нас есть подозрения, что план утверждался формально за несколько часов либо вообще не утверждался", – цитировало издание "Ведомости" юристов финансовой организации.

Стоит отметить, что ранее ряд претензий Центробанка к "Югре" не подтвердились. В частности, касательно наличия у кредитной организации забалансовых вкладов. До ввода временной администрации у ЦБ были вопросы к "Югре" относительно уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. По словам представителей банка, разработанная "Югрой" методика по оценке кредитных рисков и классификации ссуд по категориям качества и объему резервов была одобрена ЦБ.

Напомним, 10 июля в "Югре" была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. На тот момент капитал кредитной организации составлял 33 миллиарда рублей. 28 июля у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону финансового регулятора. Представители банка уже заявили о намерении обжаловать судебный вердикт.



"Интересное заседание было, довольно длинное, оно длилось семь часов. Мы разбирали каждый документ, приложенный к делу, и суд очень внимательно подошел к вопросу анализа всех бумаг. Хотя по итогу такой довольно однобокий получился анализ", – приводит слова защитника "Югры" портал "Право.Ру".

Как отметила редактор отдела финансов издания "Коммерсант" Ксения Дементьева, в ходе процесса основной собственник "Югры" Алексей Хотин вскрыл уже немало накопившихся, но пока невысказанных претензий рынка к Центробанку. "В рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы", – подчеркнула обозреватель.

