ЦБ изначально планировал оздоровить "Югру"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изначально согласовало с финансовым регулятором план санации банка "Югра". При этом отзыв лицензии у кредитной организации не планировался. Об этом свидетельствует оказавшийся в распоряжении СМИ план участия АСВ в осуществлении мер по предотвращению банкротства "Югры".





Документ идет в качестве приложения к протоколу №37 заседания банковского надзора ЦБ от 7 июля 2017 года (имеется в распоряжении редакции). В плане говорится о важности "Югры" для финансовой системы России, при этом указывается, что кредитная организация обладает крупным размером активов и ведет свою деятельность по всей территории страны.

Документ подчеркивает, что в числе клиентов "Югры" такие крупные организации, как "Роснефть", "Уралвагонзавод", "Ростелеком", Лыткаринский завод оптического стекла и многие другие предприятия. При этом кредитное учреждение занимало 15-е место по размеру вкладов физических лиц – простые граждане являлись важной составляющей деятельности "Югры".

По мнению Центробанка, сложившаяся в кредитной организации критическая ситуация во многом была вызвана "созданием резервов на возможные потери на сумму около 30-40 миллиардов рублей", формирование которых требовал ЦБ. Между тем в протоколе отмечается, что акционеры "Югры" сумели в сжатые сроки осуществить докапитализацию банка на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Это значит, что кредитное учреждение оставалось устойчивым и было готово выполнить любые требования финансового регулятора.

Согласно указанному документу, изначально Центробанк не планировал отзывать лицензию у "Югры" и запускать процедуру банкротства организации.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей.

Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону финансового регулятора. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.



Ситуация с "Югрой" получила широкий отклик в средствах массовой информации. Так, редактор отдела финансов издания "Коммерсант" Ксения Дементьева отметила, что в ходе процесса основной собственник "Югры" Алексей Хотин вскрыл уже немало накопившихся, но пока невысказанных претензий рынка к Центробанку. "В рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы", – подчеркнула обозреватель.

