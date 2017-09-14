Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой

Украинский депутат Юлия Тимошенко намерена написать заявление в полицию на главу государства Петра Порошенко. По словам лидера партии "Батькивщина", тот подпольно продает российский газ.

Тимошенко высказала подозрения в эфире телеканала NewsOne. Она планирует обратится в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает Life.ru. По мнению лидера партии "Батькивщина", глава государства находится в сговоре с Москвой.

"Президент Порошенко берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его на Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта", – сообщила депутат. Она изъявила желание посмотреть, как надзорные органы будут расследовать "одно из тысяч" коррупционных преступлений лидера страны.

Отметим, что в последнее время Тимошенко часто позволяет себе резкие высказывания о главе Украины. Свое отношение к деятельности Порошенко она обозначила в прямом эфире передачи "Свобода слова". Во время шоу Тимошенко вручили уменьшенную копию "Оскара", назвав ее лучшей актрисой страны. В ответ депутат заявила, что статуэтки больше достоин президент Незалежной.

По словам политика, Порошенко "со слезами на глазах" обещал закончить "антитеррористическую операцию" в Донбассе в течение двух недель, а также утверждал, что все ее участники получат миллионные выплаты и медицинскую страховку. В это же время его фабрика в Липецкой области продолжала работать и платила миллионы долларов в российский бюджет, подчеркнула Тимошенко.