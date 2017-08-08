Россию ждет резкий скачок цен на бензин

Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Вторник 8 августа
Лента новостей
09:21
Раскрыта загадка денисовского человека
09:07
Самолет Бугульма – Москва экстренно сел в Казани
09:03
Названа дата окончания реставрации памятника Пушкину в Москве
08:48
Колонна НЛО терроризирует российскую глубинку
08:25
В квартире на юге Москвы нашли труп женщины
07:58
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
07:57
В Москве мальчик выжил после падения с 11-го этажа
07:53
Умер исполнитель роли Годзиллы
22:01
Правда об онкологии Бориса Моисеева
21:52
Идеальный завтрак для отличного ночного сна
21:32
В Москве у стадиона "Открытие Арена" изрезали мужчину
21:19
Названы самые привлекательные для угонщиков автомобили
21:07
В Москве отменили кровавое лунное затмение
20:54
Пожилая актриса взорвала Сеть шикарным телом (фото)
20:47
Первая любовь Абрамовича высказалась о его разводе
20:22
Пойманную Путиным щуку пустили на котлеты
20:15
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
19:53
Матери погибшей Бережной угрожают расправой
19:43
Почему Малахов решил уйти в декрет
19:37
Названо самое разрушительное российское оружие
19:12
Кто встал между Абрамовичем и Жуковой
18:51
Дарья Мороз потрясла поклонников снимком в бикини
18:42
Украину предложили спасать проституцией и порнографией
18:16
Бывший участник "Дома-2" женится на спор
18:12
Героев "Игры престолов" одевают в коврики IKEA
18:06
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
18:03
Волочкову обругали за бесформенную фигуру
17:48
Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная
17:31
Злоупотребление спиртным ведет к раку кожи
17:15
София Ротару изменилась до неузнаваемости
17:08
Дольче и Габбана сплясали под песни Сердючки
16:59
Трамп придумал месть для Порошенко
16:59
Запад в шоке от мощи России на танковом биатлоне
16:45
Причиной развода Абрамовича и Жуковой стали большие деньги
16:41
Apple рассекретила главную функцию iPhone 8
16:39
Близкие рассказали об онкологии Марии Ароновой
16:22
Пострадавших в ДТП на Калужском шоссе эвакуируют вертолетом
16:13
Вован и Лексус поделились тайнами президентов
16:04
Как Жукова увела Абрамовича у стюардессы
16:01
Живой Кен обрезал себе нос в десятый раз (видео)
15:52
На западе Москвы автобус сбил велосипедиста
15:44
Как подействует на психику кровавая луна
15:40
Безработный Малахов сообщил о своей новой профессии
15:35
Секретное письмо о Путине переслали жительнице финского городка
15:23
Студента-китайца ограбили в центре Москвы
14:58
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
14:57
Трамп вместо работы развлекается в гольф-клубе (видео)
14:56
Под Пермью дети откопали скелет во время игры
14:55
Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
14:54
Камирен и Задойнов помирились ради дочери
14:34
Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
14:33
Абрамович и Жукова объявили о разводе
14:31
Четыре человека бесследно исчезли из затонувшего автомобиля
14:30
Медики научились лечить рак золотом
14:25
Почему Украина наплевала на минские соглашения
14:23
Как мамы мешают дочерям устроить судьбу
14:21
Под Вологдой подросток утонул во время прогулки на плоту
14:19
"Иванушки" отказались хоронить Олега Яковлева
14:18
Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка
14:12
Куда исчезли подаренные Пугачевой миллионы Зельдина
14:12
Годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа
14:03
Москвичам пообещали неделю настоящего лета
13:52
Божена Рынска грязно обругала солистку "Ленинграда"
13:48
Террористы планировали столкнуть "Сапсаны" в Петербурге
13:47
Бузову застукали в бассейне с американским манекенщиком
13:44
Путин утер нос Меркель
13:34
Некурящим россиянам улучшат условия работы
13:31
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
13:25
Бельгийского принца распекли за провокационное фото
13:23
Под Иркутском полицейский спас трехлетнюю девочку
13:05
Собчак стесняется носить купальники на солнцепеке
13:05
Вайкуле выгнали из дома после стрельбы
13:01
Выбрать профессию поможет "код личности"
12:59
Россияне взбунтовались против курортного сбора
12:54
У россиян возникли проблемы с доступом к Facebook и Instagram
12:46
Зверское убийство российского чемпиона попало на видео
12:38
Порошенко бросил умирать упавшего перед ним солдата
12:37
Олега Яковлева похоронили на 40-й день после смерти
12:31
Найден суперспособ избавления от окурков
12:15
Рыболов Путин стал иконой стиля для западных модников
12:13
Украинские туристы в шоке от отдыха в Крыму
11:53
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
11:51
Хищный Запад готов рвать Украину на части
11:49
Подробности гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
11:37
Звезда "Кухни" стала мамой во второй раз
11:33
Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал
11:30
Школьница умерла от удара током на Байкале
11:22
Марию Погребняк подставила желтая пресса
11:22
Как наживаются на биткоинах
11:12
В Москве пассажира метро изрезали ножом
10:54
Путин отправил послание Ротару
10:52
Названа самая страшная опасность для человека
10:50
Танцы на шесте в центре столицы возмутили москвичей (видео)
10:46
В Тегеране умер российский журналист
10:27
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
10:26
Москвичей ждет особенное затмение
10:21
В Москве грабители с ножом напали на аптеку
09:53
Олимпийская чемпионка умерла после длительной болезни
09:48
51-летняя Наталья Штурм разговаривает со своей новой грудью
09:36
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Данко: Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения
Дети Антона Макарского серьезно больны
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
Почему Малахов решил уйти в декрет
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
Экономика

Россию ждет резкий скачок цен на бензин

Фото: GLOBAL LOOK press/Christophe Gateau
На многих российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) уже закончился ремонт, а запасы горючего в стране достигли высокой отметки. Несмотря на это, оптовые цены на топливо не только не снизятся, но и вновь резко возрастут.
прочитано 161 раз

Начальник отдела маркетинга и биржевой торговли компании ПКП "Мобайл" Ринат Хантемиров заявил, что функционирование вышедших из ремонта НПЗ вернуло на рынок бензина конкуренцию. Также он отметил, что запасы дизельного топлива за год выросли на 200-300 тысяч тонн и сейчас находятся на уровне более 2,35 миллиона тонн. "Казалось, еще немного, и цены пойдут вниз, сокращая премию внутреннего рынка к экспортному паритету", – сказал специалист, отметив, что этого по ряду различных причин не произошло.

ПО ТЕМЕ

Рубль ждет плохих новостей

Россияне лишились по тысяче долларов из-за дешевой нефти

Цены на нефть резко выросли

По его словам, негативно на цене горючего сказались введение новых антироссийский санкций (и последовавшее за ними падение курса рубля к доллару) и повышение мировых цен на нефть на 10%. Также скачок стоимости бензина обусловлен аварией на завод Shell в Роттердаме – европейские цены на нефть из-за инцидента пошли вверх, в связи с чем выгода от торговли и, соответственно, поставки на внутреннем российском рынке сократились.

"Нефтекомпаниям и в мае—июне удалось добиться роста внутренних цен при падающей цене нефти, а при растущем мировом рынке они не упустят возможности поднять цены в России", – пояснил Ринат Хантемиров. По его словам, в Сибири "цены уже давно вышли за пределы здравого смысла и не желают в эти рамки возвращаться", передает газета "Коммерсантъ".

Более оптимистичную точку зрения разделяет эксперт Михаил Турукалов. Он допускает, что выход НПЗ из ремонта приведет к снижению цен на горючее в азиатской части страны. "В июне и июле мы наблюдали нехватку товара на сибирских заводах “Роснефти”, но сейчас, когда предложение начало превышать спрос, цены пойдут вниз", – предположил он.

В заключение отметим, что в первом полугодии 2017 года средние цены на топливо в России выросли на 5,6% в годовом выражении – до 38,04 рубля за литр. Примечательно, что этот показатель уже превысил плановую годовую инфляцию, которая за указанный период составила 4,4%.

Автор: Константин Улюкаев8 августа 2017, 09:06

комментарии

Политика

Украина устроила истерику из-за издевки Польши
Трамп придумал месть для Порошенко
Почему Украина наплевала на минские соглашения
США решились на новый подлый удар

Шоу-бизнес

Жукова за развод с Абрамовичем получит миллиарды долларов
Мать увезла из страны Алесю Кафельникову после скандала с наркотиками
Первая любовь Абрамовича высказалась о его разводе
Почему Малахов решил уйти в декрет

Проишествия

Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная
Россиянам в Турции угрожает опасный вирус
Вооруженная банда напала на гостей ресторана в Москве (видео)
Легендарный телеведущий попал в больницу с пневмонией

Lifestyle

Куда исчезли подаренные Пугачевой миллионы Зельдина
Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал
Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"
Шоу-бизнес

Почему Малахов решил уйти в декрет

Телеведущий задает новый российский тренд
Общество

Матери погибшей Бережной угрожают расправой

Призывы расправиться с женщиной появились в социальных сетях
Hi-tech

Колонна НЛО терроризирует российскую глубинку

Несколько светящихся объектов пролетели "стаей" в Ельце
Экономика

Россию ждет резкий скачок цен на бензин

Эксперты считают, что этот показатель "давно вышел за пределы здравого смысла"

Гороскоп

Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
Совет на выходные

Фоторепортажи

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка
В Крыму сразились рыцари из разных стран
Как жила погибшая в аварии Бережная
53-летняя жена Крутого развлеклась в Монте Карло

Спорт

Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
Футболисты устроили массовую драку во время матча (видео)
Путин отказался тренировать сборную России по футболу

Регионы

Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
Зверское убийство российского чемпиона попало на видео
Подробности гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru