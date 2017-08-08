Россию ждет резкий скачок цен на бензин

На многих российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) уже закончился ремонт, а запасы горючего в стране достигли высокой отметки. Несмотря на это, оптовые цены на топливо не только не снизятся, но и вновь резко возрастут.

Начальник отдела маркетинга и биржевой торговли компании ПКП "Мобайл" Ринат Хантемиров заявил, что функционирование вышедших из ремонта НПЗ вернуло на рынок бензина конкуренцию. Также он отметил, что запасы дизельного топлива за год выросли на 200-300 тысяч тонн и сейчас находятся на уровне более 2,35 миллиона тонн. "Казалось, еще немного, и цены пойдут вниз, сокращая премию внутреннего рынка к экспортному паритету", – сказал специалист, отметив, что этого по ряду различных причин не произошло.

По его словам, негативно на цене горючего сказались введение новых антироссийский санкций (и последовавшее за ними падение курса рубля к доллару) и повышение мировых цен на нефть на 10%. Также скачок стоимости бензина обусловлен аварией на завод Shell в Роттердаме – европейские цены на нефть из-за инцидента пошли вверх, в связи с чем выгода от торговли и, соответственно, поставки на внутреннем российском рынке сократились.

"Нефтекомпаниям и в мае—июне удалось добиться роста внутренних цен при падающей цене нефти, а при растущем мировом рынке они не упустят возможности поднять цены в России", – пояснил Ринат Хантемиров. По его словам, в Сибири "цены уже давно вышли за пределы здравого смысла и не желают в эти рамки возвращаться", передает газета "Коммерсантъ".

Более оптимистичную точку зрения разделяет эксперт Михаил Турукалов. Он допускает, что выход НПЗ из ремонта приведет к снижению цен на горючее в азиатской части страны. "В июне и июле мы наблюдали нехватку товара на сибирских заводах “Роснефти”, но сейчас, когда предложение начало превышать спрос, цены пойдут вниз", – предположил он.

Цены на нефть, как настоящие альпинисты, рано или поздно пойдут в гору. — Берта Белова (@uFYZ11GuSST7jKT) 28 июля 2017 г.

В заключение отметим, что в первом полугодии 2017 года средние цены на топливо в России выросли на 5,6% в годовом выражении – до 38,04 рубля за литр. Примечательно, что этот показатель уже превысил плановую годовую инфляцию, которая за указанный период составила 4,4%.

