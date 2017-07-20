В США взбунтовались против антироссийских санкций

Ряд крупных американский компаний призвал пересмотреть проект новых санкций против России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском Конгрессе.

Сообщается, что в числе тех, кто выступил с такой инициативой, значатся и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, и одна из крупнейших аэрокосмических компаний Boeing. Кроме того, в их числе банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa, а также компании Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, Caterpillar и другие.

Предприниматели отмечают, что новые ограничительные меры могут иметь непредсказуемые последствия, и нанесут значительный ущерб их бизнесу. Представители торговых ассоциаций и представляющие интересы американского бизнеса лоббисты встретятся с членами Конгресса для обсуждения возможных поправок к законопроекту.

Напомним, в прошлом месяце Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций. Ограничительные меры устанавливают максимальный срок рыночного финансирования российских банков в 14 дней, компаний нефтегазовой сферы – до 30 дней.

Законопроект о новых санкциях в отношении России в настоящий момент проходит согласование в Палате представителей. В случае его утверждения обеими палатами, документ поступит на подпись президенту США.

В Москве между тем заявили, что стремление Вашингтона запустить очередной санкционный маховик приведет лишь к дальнейшему ухудшению двухсторонних отношений. При этом готовящийся пакет новых ограничений вызвал недовольство даже среди союзников США. Против законопроекта выступили в Германии и Австрии.

