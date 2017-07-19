Торговые "сделки века"

Все авторы

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Среда 19 июля
Лента новостей
18:52
Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
18:52
Законопроект об ответственности соцсетей доработают
18:41
Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон
18:31
В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов
18:27
Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
18:14
Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку
18:13
Польше пригрозили санкциями
18:00
Инспекторам ДПС расширят полномочия
17:54
Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
17:42
"Реальный пацан" стал отцом
17:35
Житель Петербурга умер на необитаемом острове
17:26
Раскрыт секрет появления заворота кишок
17:24
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
17:19
Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"
16:52
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
16:41
Известный украинский актер призвал мириться с Россией
16:35
Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
16:34
Сонный принц Джордж очаровал Сеть
16:20
Александр Носик расстался с женой и любовницей
16:12
Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ
16:09
Жена миллиардера Лебедева показала семейную идиллию
16:05
Страшная жизнь на "Доме-2"
15:54
Мособлгаз упростил жизнь клиентам
15:51
Самые громкие романы Веры Сотниковой
15:37
Неожиданная версия побега мужа Анны Семенович
15:31
Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей
15:28
Госдума и Кнессет напомнят Европе о Второй мировой
15:12
Госдума приняла закон о курортном сборе
15:01
Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
15:00
Врач рассказал об опасности спиннеров для глаз
15:00
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
14:36
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
14:31
Горшок: Если доживу до 40 лет – я не настоящий панк
14:31
Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков
14:30
Рак Задорнова сравнили с насморком
14:28
В России назвали самые качественные смартфоны
14:23
Елизавета II приютила сироту
14:06
Кто дает деньги на "Дом-2"
13:57
В автобусе нашли двойника Медведева
13:56
Госдума внесет поправки в законы после банкротства "Кингкоула"
13:51
Туристы пожаловались на высокие цены в Крыму
13:45
Александр Носик разводится с женой после романа с певицей
13:40
Суд освободил инвалида Мамаева из СИЗО
13:31
Дочь о болезни Маргариты Тереховой
13:25
Почему Савченко наплевала на внешний вид
13:17
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
13:16
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
12:58
После эфира на Николаева стали смотреть по-другому
12:47
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
12:47
Гены не отвечают за человеческое долголетие
12:36
В метро Москвы хотят раздавать дождевики
12:20
Госдума упростила получение гражданства для украинцев
12:20
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
12:14
Учительница подарила парню секс к его 16-летию и села в тюрьму
12:12
Малахов дал рецепт от погодных аномалий
12:09
Названа самая популярная песня в мире
12:07
Оксана Федорова освободила мужа
12:00
На юге Москвы поезд насмерть сбил человека
11:39
Неизвестные избили и ограбили российского актера
11:33
Новый закон кардинально изменит жизнь дачников
11:32
На открытой новой Земле год длится 4,5 часа
11:27
Дочь Панина странно отреагировала на ласковые слова
11:24
Сердюкова не пустили пожать руку Путину
11:22
Парикмахер постриг клиента с помощью топора (видео)
11:08
В Московском зоопарке поселится трубкозуб
10:56
У Андрейченко появился молодой ухажер
10:54
iPhone научили спасать жизнь
10:50
Сколько зарабатывает оплативший "золотую" свадьбу экс-супруг судьи
10:46
Кончаловский унизил премию "Оскар"
10:40
Татьяна Буланова рассказала о новой любви
10:37
В Таиланде россиянка погибла при падении с крыши отеля
10:31
Ограничение калорий позволит жить более века
10:22
Сын Яковлевой тайно женился на Мельниковой
10:13
Провоз багажа в самолетах хотят сделать платным
10:00
Как распознать страсть в глазах незнакомца
09:55
Названы связанные с набором веса смертельные риски
09:48
В центре Москвы грабители придушили фармацевта и обчистили аптеку
09:43
Россияне задолжали более триллиона рублей за ЖКХ
09:32
Что стало с Ириной Понаровской
09:29
Вычислено критично важное время после получения травмы
09:22
В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода
09:15
Самые пробочные места Москвы
09:02
Ради чего Украина мучает своих граждан
08:57
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
08:27
Неожиданная опасность холодного лета
08:21
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
08:15
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"
08:00
На западе Москвы найден склад со взрывчаткой
00:54
Маша Распутина возмущена происками конкурентки
22:02
Создателя "групп смерти" отправили в колонию
21:59
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
21:58
Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик
21:53
Севастополь определился с приоритетами развития
21:49
Легендарный российский хоккеист скончался в возрасте 57 лет
21:31
Сбившая "пьяного" мальчика мешает следствию
21:29
Мир потешается над Ди Каприо с мусорным пакетом на поясе
21:23
При пожаре в квартире под Москвой погибли двое детей
21:00
Пенсионер случайно задушил любовницу во время секса
20:59
Самые громкие романы помолвленных Баскова и Лопыревой
20:53
Скончалась дочь поэта Александра Твардовского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
Блоги

Торговые "сделки века"

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот сейчас все Ялту вспоминают. Мол тогда после войны мир поделили пополам и это, дескать, было неправильно. То есть неправильно поделили, Советам слишком много досталось. А теперь надо переделить правильно. Запад конечно уже отхватил все лакомые кусочки, страны бывшего восточного блока, но все-таки хочет еще и еще. Министр Лавров прокомментировал беззастенчивый отъем американцами нашей дипсобственности словами "что мое – то мое, а что твое – то поделим", и согласно этому железному принципу и происходит все мироразделение в новейшей истории.
прочитано 291 раз

Однако иногда клиенты начинают артачиться и просто силовое вымогательство не помогает. Даже генерал Мэттис, глава Пентагона, со всеми своими авианосными эскадрами и то не всесилен. Тогда приходится действовать в обход. Трамп называет это "заключить хорошую сделку". Мы-то по наивности полагали что сделки, о которых он все говорил будучи кандидатом в лидеры – это и вправду сделки, то есть некое политическое соглашение. Мы вам – вы нам. Дескать, обменяем мир в Сирии на кусок Украины, и славно, все довольны. Но выяснилось что для нашего Дональда, который бизнесмен и шоумен до мозга костей, сделка – это именно торговая сделка а вовсе не политическая. Точнее говоря другие страны делают военные и политические уступки Штатам а сама Америка взамен заключает с ними торговые соглашения, дает преференции или не дает, но на реальные политические уступки не идет никогда.

ПО ТЕМЕ

Лавров обвинил Вашингтон в грабеже

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Поясняем на примере. Скажем Китай хочет сохранить свои инвестиции в США и право продавать американцам дешевые товары народного потребления – ну тогда он должен перестать торговать с Северной Кореей. Трамп за это похвалит его в твиттере. И КНР – это еще самая сильная из проблемных для Америки стран. С более слабой в экономическом отношении Россией уже разбирается целая коалиция, куда кроме Штатов входят и прочие страны НАТО, и Япония. То есть сама Америка в отличие от европейских фермеров, страдающих от российских контрсанкций, ничего не теряет – торговли у нее с нами нет кроме "окорочков Буша". Ну а совсем хилым странам вроде Ирана и собственно Северной Кореи везет еще меньше, в их международной изоляции с легкой руки США участвует весь мир, против них санкции проводятся через ООН. Нищая Корея не имеет права торговать углем и железной рудой чтоб купить рис для голодающих, иранцы были вынуждены летать на разваливающихся "Боингах" без запчастей и обходиться без лекарств – только потому что в отчаянной попытке защититься от "Большого шайтана", раздолбавшего уже половину Ближнего Востока, они пытались заполучить ядерное оружие.

Но иногда случается что сделка "не катит". Безусловно Трамп с фермерским простодушием убежден что и Китай и Россия и все прочие должны ему помогать или хотя бы пытаться. Мол, это им зачтется во благовремение. Но иногда получается и так что больше двух часов говорили – а все-таки ни о чем не договорились, кроме перемирия в тех пустынных областях юго-западной Сирии где бои и так уже давно отгремели. Тогда снова в дело идут вояки – заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Сельва заявляет что в Украину непременно будет поставлено летальное "оборонительное" оружие, что это вопрос нескольких месяцев и "политическое решение". В Одессе уже швартуются корабли НАТО и понятно что то же самое было бы и в Крыму, если бы его не прибрали к рукам во-время. И так далее по всему миру.

Корейцы не верят в миролюбие Америки, памятуя о кровавой корейской войне с ней и запускают все новые баллистические ракеты. Иран вроде бы ничего уже не запускает и не разрабатывает в ядерной области, но против него вводятся все новые санкции, хотя условия "ядерной сделки" персы выполняют и сами американцы это признают. Но ведь есть и неядерные программы, была бы страна – а статья найдется, особенно если в этой стране есть целый "Корпус стражей исламской революции", в общем "незаконная и преступная деятельность" в регионе. Вот свернете деятельность – будете иметь право торговать своей же нефтью на международном рынке, а нет – можем снова перекрыть кран.

Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Gettyimages.ru 

И России придется как видно здорово попотеть чтоб вернуть свою же дипсобственность в виде посольских дач, ведь Госдеп знает так много сравнительно честных способов отъема чужой собственности и совершенно не чтит Венскую конвенцию. То наша сторона должна пойти на уступки в Сирии, то выделить американской стороне участок земли в Питере для строительства консульства. Мария Захарова даже на отдыхе прямо переворачивается в шезлонге от таких требований. Наши дипломаты правда уверяют что уже "почти" договорились, но Госдеп не впечатлен российской позицией, не помогают и угрозы ответных действий, высылки дипломатов и отъема ихних дач в Серебряном Бору. Мол Америке угрожают по всему миру – ну и что? То есть пока не перейдешь от угроз к делу – никто и не шевельнется. Такая вот геополитика, понимаешь.

Словом не зря нам умные люди говорили, что от товарища Трампа подарков ждать не приходится. Сделки у него все очень простые, типа "разоружишься – получишь доступ к своему же собственному банковскому счету". А что, нормальная “Тrade deal”, в точности как у POTUSa в его твиттер-аккаунте. Пойдет Россия на ядерное разоружение – снимут американские санкции. Трамп мужик неглупый, хоть и кажется что дурак. Несмотря на широко рекламируемые длительные переговоры с Путиным "сделки века" явно не вышло, противостояние продолжится. Не хочет Америка идти на попятную. А раз так – "люди, будьте бдительны!"

19 июля 2017, 16:23

комментарии

Политика

Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"

Шоу-бизнес

Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
"Реальный пацан" стал отцом
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
Изувеченный Илья Лагутенко отказался от выступлений

Проишествия

Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии

Lifestyle

Самые громкие романы Веры Сотниковой
Названа самая популярная песня в мире
Кончаловский унизил премию "Оскар"
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Шоу-бизнес

Александр Носик расстался с женой и любовницей

Артист наслаждается холостяцкой жизнью

Общество

Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ

По мнению казахов, он оскорбил их родной язык
Общество

Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон

Канцлер Германии оказала членам королевской семьи радушный прием
Общество

Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами

Депутат Верховной рады поделился своими бредовыми мыслями

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

Спорт

Роналду станет отцом в третий раз за год
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Регионы

Абхазские убийцы российских туристов показали лица
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru