Торговые "сделки века"

Вот сейчас все Ялту вспоминают. Мол тогда после войны мир поделили пополам и это, дескать, было неправильно. То есть неправильно поделили, Советам слишком много досталось. А теперь надо переделить правильно. Запад конечно уже отхватил все лакомые кусочки, страны бывшего восточного блока, но все-таки хочет еще и еще. Министр Лавров прокомментировал беззастенчивый отъем американцами нашей дипсобственности словами "что мое – то мое, а что твое – то поделим", и согласно этому железному принципу и происходит все мироразделение в новейшей истории.

Однако иногда клиенты начинают артачиться и просто силовое вымогательство не помогает. Даже генерал Мэттис, глава Пентагона, со всеми своими авианосными эскадрами и то не всесилен. Тогда приходится действовать в обход. Трамп называет это "заключить хорошую сделку". Мы-то по наивности полагали что сделки, о которых он все говорил будучи кандидатом в лидеры – это и вправду сделки, то есть некое политическое соглашение. Мы вам – вы нам. Дескать, обменяем мир в Сирии на кусок Украины, и славно, все довольны. Но выяснилось что для нашего Дональда, который бизнесмен и шоумен до мозга костей, сделка – это именно торговая сделка а вовсе не политическая. Точнее говоря другие страны делают военные и политические уступки Штатам а сама Америка взамен заключает с ними торговые соглашения, дает преференции или не дает, но на реальные политические уступки не идет никогда.



Поясняем на примере. Скажем Китай хочет сохранить свои инвестиции в США и право продавать американцам дешевые товары народного потребления – ну тогда он должен перестать торговать с Северной Кореей. Трамп за это похвалит его в твиттере. И КНР – это еще самая сильная из проблемных для Америки стран. С более слабой в экономическом отношении Россией уже разбирается целая коалиция, куда кроме Штатов входят и прочие страны НАТО, и Япония. То есть сама Америка в отличие от европейских фермеров, страдающих от российских контрсанкций, ничего не теряет – торговли у нее с нами нет кроме "окорочков Буша". Ну а совсем хилым странам вроде Ирана и собственно Северной Кореи везет еще меньше, в их международной изоляции с легкой руки США участвует весь мир, против них санкции проводятся через ООН. Нищая Корея не имеет права торговать углем и железной рудой чтоб купить рис для голодающих, иранцы были вынуждены летать на разваливающихся "Боингах" без запчастей и обходиться без лекарств – только потому что в отчаянной попытке защититься от "Большого шайтана", раздолбавшего уже половину Ближнего Востока, они пытались заполучить ядерное оружие.

Но иногда случается что сделка "не катит". Безусловно Трамп с фермерским простодушием убежден что и Китай и Россия и все прочие должны ему помогать или хотя бы пытаться. Мол, это им зачтется во благовремение. Но иногда получается и так что больше двух часов говорили – а все-таки ни о чем не договорились, кроме перемирия в тех пустынных областях юго-западной Сирии где бои и так уже давно отгремели. Тогда снова в дело идут вояки – заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Сельва заявляет что в Украину непременно будет поставлено летальное "оборонительное" оружие, что это вопрос нескольких месяцев и "политическое решение". В Одессе уже швартуются корабли НАТО и понятно что то же самое было бы и в Крыму, если бы его не прибрали к рукам во-время. И так далее по всему миру.

Корейцы не верят в миролюбие Америки, памятуя о кровавой корейской войне с ней и запускают все новые баллистические ракеты. Иран вроде бы ничего уже не запускает и не разрабатывает в ядерной области, но против него вводятся все новые санкции, хотя условия "ядерной сделки" персы выполняют и сами американцы это признают. Но ведь есть и неядерные программы, была бы страна – а статья найдется, особенно если в этой стране есть целый "Корпус стражей исламской революции", в общем "незаконная и преступная деятельность" в регионе. Вот свернете деятельность – будете иметь право торговать своей же нефтью на международном рынке, а нет – можем снова перекрыть кран.





И России придется как видно здорово попотеть чтоб вернуть свою же дипсобственность в виде посольских дач, ведь Госдеп знает так много сравнительно честных способов отъема чужой собственности и совершенно не чтит Венскую конвенцию. То наша сторона должна пойти на уступки в Сирии, то выделить американской стороне участок земли в Питере для строительства консульства. Мария Захарова даже на отдыхе прямо переворачивается в шезлонге от таких требований. Наши дипломаты правда уверяют что уже "почти" договорились, но Госдеп не впечатлен российской позицией, не помогают и угрозы ответных действий, высылки дипломатов и отъема ихних дач в Серебряном Бору. Мол Америке угрожают по всему миру – ну и что? То есть пока не перейдешь от угроз к делу – никто и не шевельнется. Такая вот геополитика, понимаешь.

Словом не зря нам умные люди говорили, что от товарища Трампа подарков ждать не приходится. Сделки у него все очень простые, типа "разоружишься – получишь доступ к своему же собственному банковскому счету". А что, нормальная “Тrade deal”, в точности как у POTUSa в его твиттер-аккаунте. Пойдет Россия на ядерное разоружение – снимут американские санкции. Трамп мужик неглупый, хоть и кажется что дурак. Несмотря на широко рекламируемые длительные переговоры с Путиным "сделки века" явно не вышло, противостояние продолжится. Не хочет Америка идти на попятную. А раз так – "люди, будьте бдительны!"